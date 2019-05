Tennis | torneo di Monaco | Cecchinato in semifinale

Tennis - Sky Italia si aggiudica il torneo Atp di Torino : su SuperTennis i migliori otto del mondo : E dall'altro lato permetterà a tutti gli Italiani di tornare ad affacciarsi a una finestra aperta sul torneo più bello e più importante del mondo, Wimbledon. Grazie ai collegamenti con Londra, in ...

Tennis - torna il WTA di Palermo : il 15 maggio la presentazione del torneo : Il Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019, verrà presentato il 15 maggio alla presenza del presidente FIT Binaghi Mercoledì 15 maggio alle ore 10 nella sala Polifunzionale (Galleria Alberto Sordi) in Via Santamaria in Via 39A a Roma sarà presentata la 30esima edizione del Palermo Ladies Open, torneo che fa parte del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019. Gli Internazionali ...

ATP Estoril – Termina ai sedicesimi il torneo di Salvatore Caruso : il Tennista azzurro sconfitto in 2 set da Cuevas : Salvatore Caruso sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas: il tennista sudamericano si impone con il punteggio di 2-6 / 2-6 Dopo essere arrivato nel main draw partendo dalle qualificazioni, Salvatore Caruso abbandona il torneo di Estoril ai sedicesimi di finale. Il tennista italiano, che attualmente occupa la posizione numero 152, è stato sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas, numero 67 del ranking. Cuevas si è imposto ...

Tennis - crescono i premi di Wimbledon : 2 - 7 milioni per chi vince il torneo : Wimbledon, il più importante torneo di Tennis al mondo, diventa ancora più ricco. La prossima edizione, che si giocherà all’All England Croquet Club dall’1 al 14 luglio, vedrà infatti il montepremi crescere di quasi il 12%, a circa 44 milioni di euro, pari a circa 49 milioni di dollari (+11,8% rispetto allo scorso anno). Nel […] L'articolo Tennis, crescono i premi di Wimbledon: 2,7 milioni per chi vince il torneo è stato ...

ATP Finals – Torino respira Tennis : sulla Mole il logo del torneo [GALLERY] : La Mole Antonelliana s’illumina a festa in onore delle ATP Finals: la città italiana ospiterà il torneo tennistico dal 2021 al 2025 Nella splendida cornice di Torino il logo delle ATP Finals svetta sulla Mole Antonelliana. Le luci hanno illuminato nella serata uno dei monumenti più rappresentativi della sede del torneo tennistico mondiale dal 2021 al 2025. All’evento anche Chiara Appendino, sindaca di Torino. Fai clic qui per ...

Atp Finals Torino 2021-2025 : programma e chi partecipa al torneo di Tennis : Atp Finals Torino 2021-2025: programma e chi partecipa al torneo di tennis La decisione ufficiale e tanto attesa è arrivata: le Atp Finals si disputeranno a Torino dal 2021 al 2025. L’associazione giocatori ha scelto di restare in Europa. Sono state quindi battute le concorrenti extraeuropee (Tokyo e Singapore) e quelle del Vecchio continente (Londra e Manchester). Dopo una lunga trattativa, il capoluogo piemontese l’ha spuntata su Londra, ...

Tennis – Fognini unico azzurro nel torneo ATP di Barcellona : Fabio Fognini unico azzurro al via nel Barcelona Open Banco Sabadell Fabio Fognini è l’unico azzurro al via nel ”Barcelona Open Banco Sabadell”, ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.609.135 euro che si disputa sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Il 31enne di Arma di Taggia, dopo il trionfo a Montecarlo numero 12 Atp ed ottava testa di serie, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il ...

Tennis - dopo la vittoria al torneo di Montecarlo Fognini registra un video e ringrazia i tifosi : “Ce l’abbiamo fatta”. Così in un video pubblicato sul profilo Instagram il Tennista italiano Fabio Fognini ringrazia i tifosi, dopo la vittoria al torneo di Montecarlo. Fognini ha battuto in finale il serbo Lajovic col punteggio di 63/64 L'articolo Tennis, dopo la vittoria al torneo di Montecarlo Fognini registra un video e ringrazia i tifosi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tennis - Fognini : "Montecarlo è un torneo speciale" : Nelle tre partite successive ha battuto il numero 3 del mondo e campione delle ATP Finals di Londra 2018 Alexander Zverev, il numero 13 del mondo Borna Coric, rimontando da uno svantaggio di 2-6 0-2, ...

Tennis - Fabio Fognini trionfa al Torneo di Montecarlo : è la prima - storica - vittoria di un italiano : , Fonti: Tiscali.it e La Gazzetta dello Sport.it , Maria Mento Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui NewNotizie.it su Instagram

Tennis : Fabio Fognini vince il torneo di Montecarlo : "Qualsiasi finale è difficile, lui non aveva niente da perdere, sapevo che Rajovic preparava la partita nel migliore dei modi; il suo allenatore mi ha lanciato, è uno dei migliori coach al mondo. Ero ...

Tennis - Fognini nella storia : l'italiano trionfa al Torneo di Montecarlo : Fabio Fognini trionfa nel Masters 1000 sulla terra rossa di Montecarlo. In finale ha battuto (6-3, 6-4) Dusan Lajovic, il numero 42 del mondo (da oggi 24). Fabio, da questa sera sale al numero 13, ma, soprattutto entra nel novero dei grandissimi. Vincere un masters è appena al di sotto di un trionfo

Tennis - torneo di Montecarlo : trionfo di Fabio Fognini - 51 anni dopo Nicola Pietrangeli : Fabio Fognini conquista Montecarlo. Il tricolore, dopo 51 anni, torna a sventolare sul Principato. L'ultimo azzurro a vincere il torneo, nel 1968, Nicola Pietrangeli, capace di aggiudicarsi il...

Tennis - torneo di Montecarlo : Fognini vince il primo set 6-3. L'azzurro avanti anche nel secondo : 4-2 : Fabio Fognini ha vinto il primo set contro il serbo Dusan Lajovic nella finale del torneo Master 1000 di Montecarlo: 6-3 per L'azzurro. Nel secondo set, 3-2 per Fognini che, strappato il servizio al ...