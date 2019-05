Tennis – Sloane Stephens cambia coach | arriva Sven Groeneveld | ex allenatore della

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Dopo la separazione da Kamau Murray,ha annunciato l’introduzione di un nuovonel suo team:sarà l’ta americana Inizio di stagione amaro per. Lata americana non ha raggiunto risultati degni di nota, perdendo terreno in top 10, finendo per scivolare in 8ª posizione. Con la stagione sul rosso, lata americana dovrà difendere punti importanti, fra i quali quellifinale dello scorso Roland Garros, persa contro Simona Halep. Per questo motivo, preso atto dalla separazione daKamau Murray passato alle dipendenze di Monica Puig,ha annunciato l’introduzione nel suo team di un nuovo, exSharapova.L'articolo, exSharapova sembra ...