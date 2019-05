Tennis | Sky Italia si aggiudica il torneo Atp di Torino | su Supertennis i migliori otto

Sky - SuperTennis - scambio di contenuti per il biennio 2019-2020 : Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv SuperTennis, hanno raggiunto un accordo per lo scambio di contenuti nel biennio 2019-2020. L’accordo è esteso agli Internazionali BNL d’Italia, i cui diritti appartengono a Sky Italia per quanto riguarda il torneo ATP ed a SuperTennis per quanto riguarda quello WTA. Quest’anno e il prossimo Sky Sport potrà trasmettere anche ...

Accordo Sky Italia-SuperTennis : scambio di contenuti fino al 2020 : Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv SuperTennis, hanno raggiunto un Accordo per lo scambio di contenuti nel biennio 2019-2020. L’Accordo è esteso agli Internazionali BNL d’Italia, i cui diritti appartengono a Sky Italia per quanto riguarda il torneo ATP ed a SuperTennis per quanto riguarda quello WTA. […] L'articolo Accordo Sky Italia-Supertennis: scambio di contenuti fino al 2020 è stato ...

Tennis - al via l’ATP Masters 1000 di Montecarlo : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica sta ormai entrando nel vivo e si prepara a un appuntamento che è un vero classico: il torneo maschile di Monte-Carlo, valido per il circuito ATP Masters 1000, che sarà trasmesso integralmente da Sky Sport dal 14 al 21 aprile. Dove vedere ATP Masters 1000 Montecarlo Tv streaming – Un evento da non […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Masters 1000 di Montecarlo: il torneo maschile su Sky è stato realizzato ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Lorenzo Musetti sconfitto in tre set da Filip Horansky agli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura del nostro Lorenzo Musetti nell’ATP Challenger di Barletta (Italia). Il talentuoso Tennista nostrano è stato sconfitto dallo slovacco (n.197 del mondo) Filip Horansky con il punteggio di 1-6 6-1 6-2 in 1 ora e 36 minuti di partita. L’azzurrino, dopo aver iniziato piuttosto bene il confronto, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del più esperto avversario, che se la ...

Tennis - l’ATP Masters 1000 Miami al via : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica 2019 ha ormai preso il via e gli appuntamenti da seguire per gli amanti dello sport con la racchetta si succedono a ritmo frenetico. Già da domani è in programma uno dei tornei che regala sempre grandi emozioni, il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. […] L'articolo Tennis, l’ATP Masters 1000 Miami al via: il torneo maschile su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Tennis - al via l’ATP Master 1000 : Indian Wells 2019 in diretta su Sky : Il grande Tennis è pronto a sbarcare anche quest’anno su Sky e punta a emozionare i tantissimi appassionati dello sport con la racchetta. La stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000 anche quest’anno sarà disponibile in esclusiva sulla pay Tv: si parte con l’Indian Wells per concludere il percorso a novembre con le ATP Finals […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Master 1000: Indian Wells 2019 in diretta su Sky è ...