Tennis | rimonta di Cecchinato a Monaco | il palermitano è in semifinale

Tennis : Monaco - Cecchinato da sogno - rimonta e semifinale. Tocca a Berrettini : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Due gli azzurri nei quarti del Bmw Open, ATP 250 con un montepremi di 586.140 euro sulla terra rossa di Monaco di Baviera. Marco Cecchinato, numero 19 del ranking ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Sconfitto Fucsovics in rimonta : Marco Cecchinato ha Sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics per 1-6, 7-5, 7-5 e si è così qualificato alla semifinale del Torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. L’attuale numero 19 del ranking ATP ha battuto il sempre ostico magiaro (numero 35 al mondo) dopo 2 ore e 26 minuti di battaglia, confezionando una spaziale rimonta dopo aver perso nettamente il primo set e può così proseguire la propria avventura sulla terra battuta ...

Tennis - WTA Istanbul : Petra Martic vince battendo in rimonta Marketa Vondrousova : Aveva conquistato solo un torneo del Challenger Tour lo scorso settembre sul cemento di Chicago, oggi Petra Martic ha vinto il suo primo torneo del circuito maggiore della WTA sulla terra rossa di Istanbul, di categoria International e con 250.000 dollari di montepremi. Nella finale odierna la 28enne croata di Spalato, numero 70 del mondo e sesta testa di serie del tabellone principale, ha battuto col punteggio di 1-6 6-4 6-1 la 19enne della ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Bellissima rimonta di Marco Cecchinato per gli ottavi - Stan Wawrinka si arrende in tre set : Marco Cecchinato vince una partita che pareva praticamente persa contro Stan Wawrinka e si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 1 d’Italia rimonta lo svizzero con il punteggio di 0-6 7-5 6-3, che testimonia perfettamente il doppio binario di svolgimento del match: per la prima metà Wawrinka risulta ingiocabile e perfettamente in grado di controllare la situazione, nella seconda Cecchinato ...

Tennis - Montecarlo. Fognini rimonta - Sonego batte Seppi. Cecchinato avanti : Seconda giornata di match al Masters 1000 di Montecarlo, 5.207.405 euro,, il primo della stagione sulla terra e il torneo che inaugura il lungo swing europeo fino al Roland Garros e poi Wimbledon. ...

Tennis - Montecarlo. Fognini - che rimonta su Rublev. Avanti Cecchinato : Seconda giornata di match al Masters 1000 di Montecarlo, 5.207.405 euro,, il primo della stagione sulla terra e il torneo che inaugura il lungo swing europeo fino al Roland Garros e poi Wimbledon. ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Fabio Fognini supera in rimonta Rublev e conquista l’accesso al secondo turno : Missione compiuta per Fabio Fognini. L’azzurro (n.18 del mondo e testa di serie n.13 del seeding) ha sconfitto con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 il russo Andrey Rublev, numero 90 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Il ligure ha confermato la tradizione positiva con il rivale (in vantaggio 3-1) ed è riuscito a prevalere in rimonta, crescendo nel corso del confronto. Nel prossimo incontro per Fognini ci sarà la sfida contro il vincente del ...

Tennis - ATP Marrakech 2019 : nel derby francese Benoit Paire rimonta Jo-Wilfried Tsonga e va in finale : Sarà Benoit Paire l’avversario dell’iberico Pablo Andujar nell’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Marrakech: sulla terra battuta marocchina il transalpino fa suo in rimonta, dopo due ore di aspra battaglia, il derby con Jo-Wilfried Tsonga imponendosi con lo score finale di 2-6 6-4 6-3. Nel primo set parte forte Tsonga, che trova il break nel secondo game e vola subito sul 3-0 non pesante. Paire non ha nessuna occasione per ...

La rimonta epica della Tennista : da 0-6 0-5 alla vittoria : Tara Moore, tennista di Hong Kong di 26 anni, è riuscita a vincere una partita di tennis nonostante si sia trovata sotto 0-6 0-5 nel punteggio. Non solo, Moore è riuscita a fronteggiare un match point ...

Tennis : 0-6 - 0-5 30-40 - rimonta record per britannica Moore : Un'impresa riuscita invece alla britannica Tara Moore nel primo turno del torneo ITF World Tour a Sunderland: la 26enne nata a Hong Kong, numero 479 Wta, con un best ranking di numero 145 del mondo, ...

La rimonta delle rimonte : Tennista inglese vince da 0-6 - 0-5 : ... la 26enne nata a Hong Kong, numero 479 Wta , con un best ranking di numero 145 del mondo , non si è arresa e alla fine ha superato con il punteggio di 0-6, 7-6, 7,, 6-3 la francese Jessika Ponchet , ...

WTA Bogotà – Esordio con vittoria per Sara Errani : la Tennista azzurra supera in rimonta Irina Maria Bara : Esordio vincente per Sara Errani al primo turno del WTA di Bogotà: la tennista azzurra batte in rimonta Irina Maria Bara e accede agli ottavi Un brivido dopo il primo set, il sorriso al termine del terzo. Esordio vincente per Sara Errani nel primo turno del WTA di Bogotà. La tennista azzurra, ripescata come lucky loser, ha sconfitto la romena Maria Irina Bara (n°170 WTA) in rimonta, dopo 2 ore e 12 minuti, distribuite su 3 set conclusi con ...

Tennis - WTA Bogotà 2019 : Sara Errani rimonta la rumena Irina Bara e accede al secondo turno : Non sarà la miglior vittoria della sua carriera, ma serve anche questo genere di successi sulla strada della risalita. Sara Errani, dopo esser stata ripescata nel tabellone principale per il forfait della slovena Dalila Jakupovic (uno dei nove fatti registrare al WTA di Bogotà), batte per 4-6 6-2 6-3 la rumena Irina Bara, anch’ella proveniente dalle qualificazioni. Al secondo turno se la vedrà con una tra la colombiana Emiliana Arango e ...

