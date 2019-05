Tennis | Internazionali d' Italia | Fognini outsider di lusso Nadal per il nono titolo

Tennis - Internazionali d'Italia : torna Serena Williams - la Svitolina punta al tris : La numero uno del mondo, vincitrice degli ultimi due Slam, nella scorsa edizione vinse un solo game nel match di secondo turno contro la Halep, un risultato che la Tennista giapponese punta a ...

Boom di incassi per Internazionali Tennis : già 10 milioni - si va verso record : Roma – Prosegue a ritmi altissimi la vendita dei biglietti per gli Internazionali d’Italia di tennis, in programma a Roma dal 12 al 19 maggio: la prevendita a oggi ha gia’ fruttato un incasso di circa 10 milioni di euro. “Il dato rappresenta l’80% di quanto vogliamo incassare in totale, ovvero la cifra di 12 milioni”, ha spiegato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di ...

Tennis - Internazionali d'Italia : Nadal per il nono trionfo - Fognini outsider : Il pubblico del Foro Italico si appresta ad accogliere di nuovo i big del Tennis mondiale, su tutti il numero uno del mondo Novak Djokovic, il detentore del titolo Rafa Nadal e il nostro Fabio ...

Tennis - Internazionali Roma già da record. Wild card per Azarenka e V. Williams : Roma - A poco più di una settimana dal primo incontro, gli Internazionali Bnl d'Italia , in programma a Roma dal 12 al 19 maggio, sono già da record. Migliaia i biglietti venduti, mai così tanti da ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2019 : assegnate le wild card per Roma - spazio a Berrettini e Sonego. Ci sono Errani e V. Williams : sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019 che si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Al Masters 1000 maschile accedono direttamente Matteo Berrettini reduce dal trionfo di Budapest e Lorenzo Sonego che sta esprimendo un ottimo livello di gioco, pass diretto anche per il veterano Andreas Seppi ma se l’altoatesino accederà di diritto al main-draw allora la sua carta verrà messa in ...

Internazionali d’Italia da record : incassi ed affluenza fanno sorridere il mondo del Tennis : Internazionali d’Italia, continuano ad arrivare ottime notizie dal botteghino romano, come confermato dal presidente della FIT Binaghi “I dati dell’ultim’ora della biglietteria ci dicono che siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto in queste ore l’incasso totale della prevendita finale dello scorso anno e mancano ancora 8 giorni, che in media valgono 100mila euro al giorno. Mai a otto ...

Internazionali di Tennis 2019 Roma : programma e partecipanti - il calendario : Internazionali di Tennis 2019 Roma: programma e partecipanti, il calendario Dal 12 al 19 maggio a Roma si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2019, il torneo di Tennis più importante che si svolge nel nostro paese. Tra l’altro, insieme a Roland Garros e Torneo di Monaco, fa parte del cosiddetto Slam Rosso (il circuito è quello dell’ATP World Tour Masters 1000 che racchiude i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam). ...

Tennis - Camila Giorgi salta il WTA Madrid : problemi al polso per l’azzurra. A rischio gli Internazionali d’Italia? : Camila Giorgi si è cancellata dal tabellone principale del WTA Premier di Madrid, torneo sulla terra rossa della capitale spagnola in programma dal 5 al 12 maggio. La Tennista italiana risente ancora di un problema al polso, lo stesso che la affligge già da diversi mesi e che le ha impedito di partecipare anche al confronto tra Italia e Russia valido per la Fed Cup. La marchigiana non sarà dunque impegnata nel torneo iberico (il suo posto nel ...

Dal momento magico del Tennis italiano agli Internazionali d’Italia - Palmieri svela : “Federer? E’ ancora iscritto - ma…” : Palmieri entusiasta del magico momento del tennis italiano: le parole del direttore degli Internazionali d’Italia “momento magico per il tennis italiano, sia sul campo, vedi le vittorie di Berrettini e Fognini, e sia sul piano politico-organizzativo con l’aggiudicazione delle Atp Finals che mai avremmo pensato che si sarebbero svolte in Italia“. Lo ha detto Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali Bnl ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : quando si giocano? Date - calendario - orari e tv : Gli Internazionali d’Italia 2019 si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio, il torneo di Tennis più importante su suolo italiano andrà in scena sulla terra battuta nella bellissima cornice della Capitale dove vedremo all’opera sia gli uomini che le donne. Si preannuncia una settimana estremamente spettacolare e avvincente con il meglio del circuito mondiale pronto a darsi battaglia per la conquista del trofeo, ...

Internazionali di Tennis - Raggi : 'Una grande vetrina per Roma' : Presenti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti.

Tennis - presentazione Internazionali d’Italia 2019 : tante novità e scontro Binaghi-Malagò sui finanziamenti alle federazioni : Ha avuto luogo presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la presentazione della 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di Tennis, programmati dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Un appuntamento tanto atteso che richiamerà l’attenzione dei big del circuito maschile e femminile, con la speranza ancora viva di veder esibirsi lo svizzero Roger Federer, ...

Tennis - fatturato da 33 milioni e +11% di biglietti per gli Internazionali a Roma : “Gli Internazionali d’Italia sono un piccolo colosso sportivo con oltre 33 milioni di euro di fatturato in una settimana. Quest’anno il torneo cresce dell’11% rispetto all’anno precedente e per questo contiamo di battere il record del 2017 con oltre 220mila spettatori paganti in una settimana”. Lo dice il presidente della FederTennis, Angelo Binaghi, presentando alla […] L'articolo Tennis, fatturato da ...

Tennis : è tempo di terra rossa. In programma anche Internazionali e Roland Garros : Tennis: è tempo di terra rossa. In programma anche Internazionali e Roland Garros Dopo la prima parte di anno sul cemento, australiano o nordamericano che fosse, da questa settimana inizia la stagione di Tennis su terra rossa. La fase entrerà nel vivo la settimana prossima con il torneo di Montecarlo. Cambieranno molte cose rispetto al cemento oltre ai Tennisti che avranno possibilità di fare bene. LEGGI anche: Diretta GP Cina F1 2019 in ...