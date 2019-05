Tennis | Garin fa fuori Zverev a Monaco

Tennis - ATP 250 Houston 2019 : Christian Garin vince il suo primo torneo in carriera - Casper Ruud battuto al terzo set : E’ un giorno di festa per il Tennis in Cile: Christian Garin torna a regalare al Paese un torneo ATP a dieci anni di distanza da Fernando Gonzalez (Viña del Mar 2009). A soccombere, nella finale del 250 di Houston , è il norvegese Casper Ruud , battuto per 7-6(4) 4-6 6-3. Questa vittoria porta Garin nei primi 50 del mondo, e precisamente al numero 47, mentre Ruud si porterà, nel prossimo ranking, al 68° posto. L’inizio ...

Tennis - ATP Houston 2019 : l’olandese Ruud e il cileno Garin accedono alla finale : Comunque vada sarà una prima volta. Casper Ruud e Christian Garin sono i finalisti del torneo ATP di Houston (Stati Uniti, terra rossa). Entrambi sono a caccia del primo successo della carriera: per l’olandese questa è addirittura la prima finale di sempre, mentre per il cileno è la seconda dopo quella persa a San Paolo in questa stagione contro Guido Pella. Un torneo davvero eccezionale quello di Casper Ruud, che in semifinale non ha ...