Tennis | diritti tv | accordo tra Sky e Sportcast Supertennis perde 7 tornei ma

(Di venerdì 3 maggio 2019) Novità importanti in materia ditelevisivi per quanto riguarda il. Sky Italia e, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv Super, hanno infatti trovato unriguardo ai contenuti per il biennio 2019-2020: le due piattaforme si sono scambiate idi trasmissione di alcuni dettagli.ha ceduto a Sky alcuni eventi importanti come gli ATP 500 di Queen’s, di Tokyo e di Vienna mentre Sky ha ceduto la diretta esclusiva delle qualificazioni di Wimbledon e la differita di un match di singolare al giorno dello Slam sull’erba inglese. Sky Sport potrà trasmettere due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia a Roma, stesso discorso per Supercol torneo maschile. Di seguito il dettaglio dello scambio ditv tra Sky e Super ...

