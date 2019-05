Superga 70 anni dopo Il ricordo degli ' Invincibili' del Grande Torino

Superga - 70 anni fa la tragedia del Grande Torino - : Il 4 maggio del 1949 l'aereo che trasportava l'intera squadra degli "Invincibili" si schiantò contro il muraglione della basilica situata sul colle del capoluogo piemontese causando la morte di tutti ...

Tragedia di Superga - cosa resta del Grande Torino (60 anni dopo) : Alle 17.03 del 4 maggio 1949 un aereo da trasporto Fiat G.212 della compagnia ALI si schianta sulla collina di Superga, dietro la basilica, a pochi chilometri dal centro di Torino. Il tempo è pessimo, la visibilità azzerata. Il pilota, ingannato forse da un guasto all'altimetro, credeva di essere a 2000 metri di quota, invece si trovava attorno ai 600. Poco meno della collina, appunto. Muoiono tutti. Fra le vittime, oltre all'equipaggio, si ...

70 anni dalla strage di Superga : le parole di Cairo e Belotti sul Grande Torino : Sono passati 70 anni dalla tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al Grande Torino con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura della redazione di SportMediaset, dal titolo “Gli Invincibili: il sogno spezzato – 70 anni di passione e orgoglio“. Tra gli intervistati del programma di Italia Uno, il Presidente granata Cairo e l’attaccante ...

70 anni dalla tragedia di Superga : il ricordo di Urbano Cairo - patron del Torino : 70 anni dalla tragedia di Superga: il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha voluto ricordare il Grande Torino “A 70 anni dalla tragedia di Superga è una responsabilità essere presidente del Torino. Il ‘Grande Torino’ è stata una squadra assolutamente inarrivabile, fatta da giocatori invincibili, che ha vinto cinque scudetti di fila e che avrebbe probabilmente continuato a vincere“. Sono le parole del ...

70 anni dalla tragedia di Superga : l’omaggio di Focus al “Grande Torino” : Il 4 maggio non può essere considerato un giorno come tutti gli altri per ogni appassionato di sport, ma quest’anno la data avrà un’importanza ancora più forte: sabato, infatti, ricorre il 70esimo anniversario dalla tragedia di Superga e “Focus” ha deciso di rendere omaggio al “Grande Torino” con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, […] L'articolo 70 anni dalla tragedia di Superga: l’omaggio di Focus al ...

Rai Storia : speciale sul Grande Torino a 70 anni dalla tragedia di Superga [INFO E DETTAGLI] : A 70 anni dalla tragedia di Superga, andrà in onda il documentario “Grande Torino“, mercoledì 1 maggio alle 21.10 su Rai Storia. La squadra del Grande Torino rimase vittima della sciagura aerea, il 4 maggio 1949. L’imbattibile squadra granata aveva vinto tre campionati di fila, dal 1946 al 1948, macinando record e fornendo l’ossatura alla Nazionale italiana, valorizzando campioni come Virgilio Maroso, Guglielmo ...

Torino – 70 anni dalla strage di Superga : il 4 maggio messa solenne in Duomo : 70 anni dalla tragedia di Superga: il 4 maggio si terrà una messa solette al Duomo di Torino Il Torino ha reso noti gli appuntamenti di sabato 4 maggio in onore del Grande Torino, nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga. Alle ore 10 presso il Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da via Varano 35) avrà luogo la commemorazione ufficiale del Grande Torino con la benedizione da parte di Don Riccardo Robella dei sepolcri ...

Toro - riappare la cloche dell'aereo nel 70° anniversario di Superga : Il cimelio del "Fiat G 212" custodito per tutti questi anni da una famiglia torinese. Per le celebrazioni del 4 maggio potrebbe essere esposto al Museo della Leggenda Granata

Settantesimo anniversario di Superga : Ossola racconta ‘Invincibili’ ai giovani : Franco Ossola, il figlio dell’omonimo ha incontrato gli alunni del Collegio Sacra Famiglia, una delle scuole coinvolte in ‘Superga 70’, il progetto ideato dal club granata per portare Valentino Mazzola e compagni tra gli studenti delle scuole primarie, si è parlato del mito del Grande Torino e proprio della tragedia di Superga. L’obiettivo era quello di fare rivivere ai ragazzi della SaFa il Calcio epico di ...

Juventus-Torino nel giorno dell’anniversario di Superga - il presidente Cairo sbotta : “giorno sacro - serve cambiare data” : Juventus-Torino rischia di giocarsi il 4 maggio, il giorno dell’anniversario della tragedia di Superga: il presidente Cairo spinge per un cambio di data Il 4 maggio è una data marchiata a fuoco nella storia del Torino. Alle 17:03 di 70 anni fa, l’aereo che trasportava il ‘Grande Torino’ si schiantò sulla parete del colle di Superga, in una vera e propria tragedia che commosse l’intero calcio italiano. Da quel ...

Juve-Torino : monta la polemica sul derby del 4 maggio - nel giorno dell’anniversario di Superga : Toro Club Montecitorio, inviata al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti una lettera di protesta contro la data del derby “Condividiamo pienamente l’iniziativa del presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha chiesto di non giocare il derby con la Juventus il 4 maggio, in concomitanza con il 70esimo anniversario della tragedia di Superga“. E’ quanto si legge in una lettera che il neo costituito ...