Superga | 4 maggio 1949 | storia dell' ultimo volo del Grande Torino

Concerto 1 Maggio – Superga a fianco degli artisti a Roma con le personalizzazioni di Fra! Design [GALLERY] : Superga sul palco del Concerto del 1° Maggio a Roma con le personalizzazioni di Fra! Design Per la prima volta Superga è a fianco degli artisti che si sono esibiti sul palco del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma, rendendosi protagonista dell’evento più famoso della capitale, giunto alla sua 29esima edizione. Il 29 e 30 Aprile, presso lo stand nel backstage: Fra! Design, grafico e illustratore che ha personalizzato per gli artisti in ...

70 anni dalla tragedia di Superga : l’omaggio di Focus al “Grande Torino” : Il 4 maggio non può essere considerato un giorno come tutti gli altri per ogni appassionato di sport, ma quest’anno la data avrà un’importanza ancora più forte: sabato, infatti, ricorre il 70esimo anniversario dalla tragedia di Superga e “Focus” ha deciso di rendere omaggio al “Grande Torino” con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, […] L'articolo 70 anni dalla tragedia di Superga: l’omaggio di Focus al ...

Torino – 70 anni dalla strage di Superga : il 4 maggio messa solenne in Duomo : 70 anni dalla tragedia di Superga: il 4 maggio si terrà una messa solette al Duomo di Torino Il Torino ha reso noti gli appuntamenti di sabato 4 maggio in onore del Grande Torino, nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga. Alle ore 10 presso il Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da via Varano 35) avrà luogo la commemorazione ufficiale del Grande Torino con la benedizione da parte di Don Riccardo Robella dei sepolcri ...

Juventus-Torino si giocherà il 3 maggio - derby anticipato per ricordare i caduti di Superga : Juventus-Torino, incontro valido per la 35^ giornata della Serie A 2019 di calcio, si giocherà venerdì 3 maggio alle ore 20.30. Il derby della Mole era originariamente previsto per il 4 maggio, cioè nel giorno in cui ricorre il 70esimo anniversario della tragedia di Superga: i tifosi granata avevano protestato fin da subito e avevano chiesto a più ripreso di spostare l’incontro per permettere di onorare la memoria degli Invincibili ...

Superga - caso derby : no Torino. Cairo : 'Il 4 maggio è sacro'. Palla alla Lega : lle 17.03 del 4 maggio di settanta anni fa l'aereo con a bordo il Grande Torino si schiantò sulla parete del colle di Superga. Da allora, in questa giornata e a questo orario, la gente del Toro si ...