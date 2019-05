Stupro Viterbo | restano in carcere i due militanti di CasaPound

Stupro Viterbo - i due arrestati restano in carcere - Sky TG24 - : Il gip respinge l'istanza di scarcerazione dei due esponenti di Casapound indagati: per il giudice sussiste ancora il rischio di inquinamento delle prove. Intanto i pm dispongono accertamenti tecnici ...

Stupro Viterbo - i due arrestati restano in carcere : Stupro Viterbo, i due arrestati restano in carcere Il gip respinge l'istanza di scarcerazione dei due esponenti di Casapound indagati: per il giudice sussiste ancora il rischio di inquinamento delle prove. Intanto i pm dispongono accertamenti tecnici per identificare chi ha ricevuto i filmati e le foto della ...

Stupro Viterbo - gip nega scarcerazione : 17.00 I due militanti di Casapound arrestati per violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni in un pub di Viterbo l'11 aprile scorso restano in carcere. Lo ha stabilito il gip che ha rigettato le istanze di scarcerazione avanzate dai due indagati al termine dell'interrogatorio di garanzia. Per il gip continua a sussistere il rischio di inquinamento probatorio.

Stupro Viterbo - consulenza tecnica sui cellulari degli arrestati per foto e video : Una consulenza tecnica sui cellulari di Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, rispettivamente consigliere e militante di CasaPound arrestati per violenza sessuale e lesioni, per accertare a chi sono stati veicolati i tre video e le quattro foto degli abusi avvenuti il 12 aprile scorso in un pub di Viterbo. La procura sta valutando di affidare gli accertamenti tecnici per cercare di ricostruire con certezza chi, nei giorni successivi ai fatti, ...

Stupro Viterbo - la vittima : 'restino in carcere - ho paura' : Ancora sotto schoc, la donna sarà presto ascoltata dai magistrati. Il suo legale parla di una violenza inaudita, dimostrata da foto e video che i due militanti di Casa Pound avrebbero girato, ed ora ...

Stupro Viterbo - Di Stefano : "Vicenda orribile - non avranno niente a che fare con CasaPound" : "Anche se non dovesse arrivare una condanna – spiega Di Stefano – e anche se un giudice dovesse ritenere consenziente il rapporto, questa storia è talmente squallida e orribile che queste due persone non dovranno mai più rapporti con CasaPound”.

Li odio - non li perdonerò mai! La vittima dello Stupro di Viterbo : “Non li perdono e non li perdonerò mai”. A parlare è la donna di 36 anni che ha accusato di stupro due militanti di CasaPound, il consigliere comunale di Vallerano Francesco Chiricozzi e il suo “camerata” Riccardo Licci. “Li odio”, fa sapere tramite il suo avvocato la donna. Che poi - stando a quanto riporta il Corriere della Sera - ricostruisce i fatti della sera del 12 aprile. “Io consenziente? È uno schifo. Spero che non li facciano ...

Stupro Viterbo - il padre di uno degli accusati : "Gli ho detto di buttare il telefono" : Roberto Licci, papà di uni dei militanti diCasaPound accusati di Stupro: " L'ho fatto per cercare di aiutarlo, non ho difficoltà ad ammetterlo". E poi lo difende: "Vorrei vedere quei video, per capire cosa sia successo davvero"

Stupro di Viterbo - parla il padre di Licci : «È vero - gli ho detto di buttare il telefono» : «Io non ho ricevuto né guardato quelle foto» dice il padre di Riccardo Licci, l'esponente di CasaPound che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe stordito una donna di 36 anni con un ...

Viterbo - la vittima dello Stupro : 'Vivo nel terrore - temevo non mi credessero' : 'Ho paura di essere ancora aggredita, ho paura di tutte quelle minacce... tanto da non riuscire a dormire'. Così la donna di 36 anni vittima di stupro a Viterbo , che affida al suo legale, Franco ...

Stupro Viterbo - video e foto condivise nella chat di Blocco studentesco e con il padre : “Cancellate - ci sono le guardie” : “Cancellare obbligatoriamente la chat. Sia chiaro obbligatoriamente. No domande”. Erano stati condivisi anche sul gruppo whatsapp del movimento politico Blocco studentesco, l’emanazione giovanile di Casapound, i video del brutale Stupro ai danni di una 36enne di Viterbo, di cui sono accusati i giovani esponenti della tartaruga frecciata, Francesco Chiricozzi (19 anni) e Riccardo Licci (21). Ed è solo alle 23.39 della sera successiva, quando si ...