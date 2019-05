Stupro Viterbo, gip nega scarcerazione

NicolaMorra63 : 'Ricca', butta il cellulare'. Facile stigmatizzare con 'Ricca', vatti a costituire'. Dovremmo tutti però domandarci… - Corriere : Viterbo, l’sms del padre a uno dei due stupratori: «Riccà, butta il cellulare» - Internazionale : Lo stupro etnico di Viterbo. -

I due militanti di Casapound arrestati per violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni in un pub dil'11 aprile scorso restano in carcere. Lo ha stabilito il gip che ha rigettato le istanze diavanzate dai due indagati al termine dell'interrogatorio di garanzia. Per il gip continua a sussistere il rischio di inquinamento probatorio.(Di venerdì 3 maggio 2019)