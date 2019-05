Stupro di Viterbo | parla il padre di Licci | «È vero | gli ho detto di buttare il telefono»

Viterbo - la vittima dello Stupro : 'Vivo nel terrore - temevo non mi credessero' : 'Ho paura di essere ancora aggredita, ho paura di tutte quelle minacce... tanto da non riuscire a dormire'. Così la donna di 36 anni vittima di stupro a Viterbo , che affida al suo legale, Franco ...

Stupro Viterbo - video e foto condivise nella chat di Blocco studentesco e con il padre : “Cancellate - ci sono le guardie” : “Cancellare obbligatoriamente la chat. Sia chiaro obbligatoriamente. No domande”. Erano stati condivisi anche sul gruppo whatsapp del movimento politico Blocco studentesco, l’emanazione giovanile di Casapound, i video del brutale Stupro ai danni di una 36enne di Viterbo, di cui sono accusati i giovani esponenti della tartaruga frecciata, Francesco Chiricozzi (19 anni) e Riccardo Licci (21). Ed è solo alle 23.39 della sera successiva, quando si ...

Stupro Viterbo - vittima : ‘Ho ancora paura. Dicono che ero consenziente? Uno schifo’ : “Ho paura, ho ancora paura di loro e spero che restino in carcere”. Sono le parole della donna di 36 anni della violenza avvenuta il 12 aprile a Viterbo da parte dei militanti di Casapound Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci. “È uno schifo”, ha detto ancora la donna dopo aver appreso che i due arrestati hanno respinto le accuse e parlato di un “rapporto consenziente”. “Vorrei tanto non se ne parlasse ...

