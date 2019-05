Stories Untold sarà il prossimo titolo gratuito dell' Epic Games Store

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Come saprete, ogni mese, il nuovodigitalea compagnia dietro all'Unreal Engine e Fortnite, offre due titoli per PC in regalo ogni mese.Da poche ore è disponibile gratuitamente il rompicapo World of Goo, che tra l'altro per l'occasione è stato aggiornato per supportare i PC odierni, con l'introduzione del formato 16:9 e alcunee migliorie introdotte nelle versioni più recenti, come quella per Nintendo Switch. Se siete interessati, avete tempo fino al 16 maggio per scaricarlo tramite questo link.A partire dallo stesso giorno infattidisponibile il secondodi maggio,. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura testuale a tinte horror. Il gioco è composto da quattro storie brevi, caratterizzato da un mix di atmosfere anni '80, meccaniche innovative per il genere e la tensione'horror ...

