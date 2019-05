Storie Italiane | confronto tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina | ' Sei nel posto sbagliato'

Suor Cristina a Storie Italiane : scontro tra Zazzaroni e Monica Setta : Storie Italiane, Monica Setta difende Suor Cristina. Ivan Zazzaroni: “Mi offendi!” scontro accesissimo nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi. Nello spazio dedicato a Ballando con le stelle, è intervenuta in collegamento Suor Cristina, che ha avuto un confronto in diretta con Ivan Zazzaroni, ospite in studio. Il giurato di Ballando, però, è rimasto fermo su quella che è sempre stata la sua posizione nelle ultime ...

Morgan Freeman a Storie Italiane : “Dio è reale - sono giunto a questa conclusione” : “Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. A dirlo è Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God e ha spiegato il suo punto di ...

Storie Italiane - Fiordaliso shock : “Volevo far morire mio fratello” : Fiordaliso commossa a Storie Italiane: “Ero pronta a far morire mio fratello…” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 3 maggio 2019, Fiordaliso. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, la cantante ha raccontato un episodio shock della sua vita, ossia la morte di uno dei suoi fratelli, affetto da una malattia incurabile: Luciano era il più piccolo di noi ...

Storie Italiane - Morgan Freeman : “Papa Francesco? Un pensatore molto progressista” : “Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. Lo ha detto Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God, ha parlato quindi della sua ...

Carmen Di Pietro commossa a Storie Italiane : “Ho un grande rimorso” : Storie Italiane, Carmen Di Pietro confessa: “Mi sento in colpa per la morte di mio padre” Si è raccontata anche Carmen Di Pietro nel salotto televisivo di Eleonora Daniele, nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 (che ieri ha superato quota 1 milione e 200 mila spettatori, sia nella prima che nella seconda parte), Carmen Di Pietro ha svelato di ...

Benedetta Rinaldi a Storie Italiane : “Casta fino al matrimonio” : Storie Italiane, Benedetta Rinaldi confessa: “Non ho mai avuto rapporti prima di sposarmi” Ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto intime Benedetta Rinaldi nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, la conduttrice di Unomattina ha commentato quanto detto nell’intervista rilasciata qualche giorno fa al settimanale DiPiù, con la quale ha svelato di ...

Storie Italiane - Giacomo Celentano : “L’ansia mi ha fatto ammalare” : Storie Italiane, torna il figlio di Celentano: “Mi sono ammalato per colpa dell’ansia” E’ tornato nella puntata di Storie Italiane di oggi Giacomo Celentano, figlio di Adriano e Claudia Mori, già intervenuto in collegamento qualche giorno fa. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, oggi a Storie Italiane Giacomo Celentano ha riparlato del problema di salute che, agli inizi della sua carriera, lo ha costretto ...

Eleonora Daniele intervista il Premio Oscar Freeman a Storie Italiane : Storie Italiane, puntata di oggi (2 maggio): Eleonora Daniele intervista il Premio Oscar Morgan Freeman E’ stato Morgan Freeman uno dei protagonisti delle interviste realizzate da Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 2 maggio 2019. L’attore e regista americano, candidato al Premio Oscar per ben cinque volte, nell’intervista registrata mandata in onda oggi a Storie Italiane ha parlato con la padrona ...

Storie Italiane : Eleonora Daniele tenta la pace tra Tacconi e la suocera : Eleonora Daniele invita Stefano Tacconi a Storie Italiane per un confronto con la suocera Si sono confrontati in diretta nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 30 aprile 2019, Stefano Tacconi e la suocera Natalina, mamma di sua moglie, Laura Speranza. La donna, come è stato svelato dai due in occasione della loro precedente ospitata nella trasmissione di Eleonora Daniele, non ha preso parte al loro matrimonio, perchè convinta che ...

Michele Morrone a Storie Italiane : “Non vedo i miei figli da mesi” : Storie Italiane, Michele Morrone confessa: “I miei figli mi mancano come l’aria” Si è raccontato in una lunga e toccante intervista rilasciata alla padrona di casa Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 29 aprile 2019, Michele Morrone, noto attore, che ha reso una dichiarazione piuttosto forte riguardante i suoi due figli, Marcus e Brando. Morrone ha infatti confessato: I miei figli mi mancano come ...

Storie Italiane - Cecchi Gori : “Valeria Marini? Non l’ho più sentita” : Vittorio Cecchi Gori a Storie Italiane: “Non sento Valeria Marini dall’anno scorso” E’ tornato a raccontarsi nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, lunedì 29 aprile 2019, Vittorio Cecchi Gori. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele (che ieri sera è stata ospite di Fabio Fazio al tavolo di Che tempo che fa, dove ha parlato della sua associazione a sostegno di coloro che soffrono di autismo) il ...

Storie Italiane - l’attore Michele Morrone : “Non vedo i miei figli da sette mesi” : Michele Morrone parla del rapporto con l’ex moglie e i figli e del film con Giancarlo Giannini Michele Morrone è stato il primo intervistato nella puntata odierna di Storie Italiane. Il bell’attore, noto al grande pubblico per la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2016 ed il ruolo del tritone Ares nella fiction Rai […] L'articolo Storie Italiane, l’attore Michele Morrone: “Non vedo i miei figli da sette ...

Antonio Razzi e Maria Jesus replicano a Mariotto a Storie Italiane : Ballando con le stelle: Razzi e la moglie Maria rispondono a Guillermo Mariotto dopo le scuse Hanno partecipato anche alla puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 26 aprile 2019, Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus Fernandez, che ieri hanno ricevuto pubblicamente le scuse da Guillermo Mariotto, dopo la battuta da lui fatta a Ballando con le stelle, parlando di “cast affetto da demenza senile”. Una battuta per niente gradita ...

Nunzia De Girolamo a Storie Italiane : “Sono piena di antidolorifici” : Storie Italiane: Nunzia De Girolamo parla del suo infortunio prima di Ballando con le stelle E’ intervenuta in collegamento dall’esterno dell’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma Nunzia De Girolamo nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 26 aprile 2019, assieme al suo maestro di ballo, Raimondo Todaro. Nel corso del collegamento, la concorrente di Ballando con le stelle ha parlato dell’infortunio a causa del ...