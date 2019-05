Storico risultato per Villapiana | arriva la bandiera blu

Acea : Suez - 'in 2018 risultato Storico - ha riconquistato fiducia cittadini' (2) : (AdnKronos) - Inoltre, evidenzia il rappresentante di Suez , "sono aumentati anche gli investimenti in infrastrutture. Sono stati fatti investimenti selezionati e mirati puntando alla sostenibilità e al miglioramento dei servizi". Inoltre " stata attuata una politica green con investimenti nella prod

Acea : Suez - 'in 2018 risultato Storico - ha riconquistato fiducia cittadini' : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - Il 2018 "rappresenta un risultato storico mai raggiunto dalla società in precedenza. Il livello di redditività del gruppo ha superato le più rosee previsioni" e anche il dividendo "è particolarmente buono". Acea "per prima volta da molti anni ha riacquistato una solidità