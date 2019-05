Storia di Chloe | che soccorre i migranti come volontaria della Sea Watch

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019)ha 25 anni, è unanave Seae la sua missione ère inel Mediterraneo.Ladiè una delle 60 storie che verranno mostrate durante “24h Europe - The Next Generation”, il documentario prodotto da Arte in Italiano, la cui proiezione programma al “Cinema Anteo Palazzo del Cinema” di Milano il 4 maggio, dalle 12 alle 19.24H Europe è una giornata nell’universo Europa raccontato attraverso gli occhi dei suoi giovani, quelli che definiamo Millenials, nati in un’Europa già unita e cresciuti con i concetti di libera circolazione garantita dai trattati di Schengen e di moneta unica. Oggi si trovano nell’età adulta e vivono le fratture del loro continente senza le certezze che i loro genitori avevano in passato.Leggi anche ...

