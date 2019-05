Stop dei giudici al «decreto Salvini» Il leader | sentenza vergognosa | faremo ricorso

Stop alla tratta dei corridori : Trieste non ingaggia atleti africani ma non vieta a nessun atleta, di qualsiasi parte del mondo, di iscriversi e correre. E che comunque qualche invito verrà fatto. Quindi?

Dj Aniceto : "Fermiamo le baby gang - Stop dei social" : "Ormai i giovani non si incontrano più per divertirsi ma per sfogare i più bassi istinti animali". Così commenta Dj Aniceto, uno dei dj più impegnati nel sociale, esperto di discoteche e fenomeni ...

La Francia dice Stop alla distruzione dei vestiti rimasti invenduti - : La " Roadmap per l'economia circolare" in 50 punti è stata pubblicata nell'aprile 2018 e mira a migliorare i metodi di produzione, i comportamenti di consumo, promuovere il riciclaggio dei rifiuti e ...

Direttiva del Viminale per le zone rosse : 'Più poteri ai prefetti'. Stop dei sindaci : 'I prefetti possono supplire ai sindaci se il contrasto al degrado nelle città non è efficace' è la sostanza della Direttiva del ministro dell'Interno. Immediate le reazioni, Di Maio: 'Non ci faremo ...

GameStop America : rimborso totale dei giochi se si riportano indietro entro due giorni dal lancio : In America, GameStop ha cominciato a modificare alcune delle sue politiche aziendali. Come riporta Polygon, l'ultima promozione annunciata dal colosso che vende videogiochi è a dir poco strabiliante.Chiamata "Guaranteed To Love" la nuova promozione permette ai clienti di riportare indietro un gioco entro i due giorni dalla sua uscita. In questo modo il negozio elargirà un buono al cliente (non soldi veri, putroppo) della stessa somma del gioco ...

Agricoltura : FlashMob dei volontari WWF in oltre 30 città per chiedere lo “Stop ai pesticidi” : volontari del WWF insieme ai cittadini in oltre 30 città in Italia hanno inviato un appello simbolico ai tre Ministri (Gian Marco Centinaio del MIPAAFT, Sergio Costa del MATTM e Giulia Grillo per la Salute) e al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, per chiedere che il nuovo Piano di Azione Nazionale sui pesticidi garantisca una maggiore tutela della salute di consumatori e agricoltori ed una adeguata salvaguardia della ...

M5S - fronda sui rimborsi dei parlamentari 'Stop ai versamenti sul conto gestito da Di Maio - ci vuole atto notarile' : ROMA - Nuovi problemi per il M5S sui soldi che i parlamentari versano al Movimento ogni mese a titolo di restituzione ai cittadini. Una ventina di senatori e deputati, infatti, contestano infatti il ...

Libia sempre nel caos - l’Italia non si ritira da base Misurata. Cresce il numero dei morti. Monito Usa : immediato Stop a guerriglia : Nessun ritiro italiano dalla base di Misurata, in Libia. Lo confermano fonti qualificate ad askanews, smentendo le notizie circolate sui social media riguardo a un rimpatrio dei soldati dispiegati nella città libica per via aerea. La notizia del ritiro italiano dalal base di Misurata sta circolando oggi sul web, dopo giorni di scontri alle porte di Tripoli tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del Governo di accordo nazionale di ...

Strada dei Parchi - Fondi scomparsi - Stop anche dalla Corte dei Conti : Roma - Il ministro Toninelli lo ha definito un “cavillo del Mef”. Ma la mancanza di copertura finanziaria, con relativa scomparsa di una parte dei Fondi previsti nel “decreto Genova” è un fatto grave. La decisione del Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) guidato da Tria di fermare il decreto nella parte che dà attuazione al “protocollo d’intesa sui lavori urgenti su A24 e A25, per mancanza di copertura finanziaria”, è in ...

Santorini dice Stop al trasporto dei turisti con gli asini : l'appello del sindaco : Una tradizione che presto potrebbe essere messa definitivamente al bando. Questo è quanto potrebbe accadere nell'isola greca di Santorini, dove è una abitudine comune salire dal golfo fino alla cittadina di Fira in sella agli asinelli. Dopo le recenti dichiarazioni da parte del sindaco della città, Nikos Zorzos, e della campagna di sensibilizzazione che è stata lanciata, a tutto questo si potrebbe porre fine. I tantissimi gradini sparsi per la ...

L'Fmi avvisa Usa e Cina : "Stop a guerra dei dazi o vi farete molto male" : 'Occhio, state giocando col fuoco'. Il Fondo monetario internazionale mette in guardia Stati Uniti e Cina contro i rischi di un prolungamento del duello commerciale a colpi di dazi. Il tempismo dell'...

Stop all'abbattimento dei lupi in Italia - il piano del ministro Costa : 'Convivenza possibile' : I danni, nell'ordine di duecentomila euro annui, insomma non certo ingentissimi, sono sempre economicamente compensati, ma ormai la questione è diventata simbolica, e dunque politica. E dunque non è ...

Sciopero nazionale dei taxi : Stop dalle 8 alle 22 in 5 città : Sciopero nazionale dei taxi: stop dalle 8 alle 22 in 5 città Il 3 aprile si fermano i tassisti in cinque città. Al centro della protesta “l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea”. Critiche dei sindacati al governo: “O sta con i lavoratori tassisti o con coloro che vogliono imporre una nuova forma di ...