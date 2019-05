Stazione Spaziale | rinviato a domani il lancio della capsula Dragon SpaceX

È stato aggiustato il guasto elettrico sulla Stazione Spaziale Internazionale : È stato aggiustato il guasto elettrico sulla Stazione Spaziale Internazionale che da alcuni giorni aveva causato alcuni cali di tensione, senza mettere comunque in pericolo l’equipaggio o a rischio la sua permanenza a bordo. Il problema era stato causato dal malfunzionamento di una

La Nasa farà crescere mini-organi in 3D sulla Stazione spaziale : Nel gergo degli scienziati si chiamano tissue chips: tessuti e organi in miniatura costruiti lasciando proliferare le cellule su vetrini da laboratorio appositamente formulati. Sono strutture tridimensionali, e per studiare meglio la loro organizzazione spaziale oggi si vogliono compiere, in parallelo, esperimenti sulla Terra così come anche laddove le condizioni di gravità, che potrebbero influire sul risultato finale, sono completamente ...

Stazione Spaziale : rinviato di 24 ore il lancio del cargo SpaceX con rifornimenti : Inizialmente previsto per domani 30 aprile, il lancio della capsula Dragon SpaceX, con a bordo rifornimenti per la Stazione Spaziale, è stato rinviato di 24 ore per cause dovute alla posizione relativa della ISS: il 1° maggio il cargo partirà dalla base di Cape Canaveral in Florida e consegnerà circa 2,5 tonnellate di rifornimenti, materiali di ricambio ed esperimenti scientifici. Il rinvio ne segue un altro, di 4 giorni, della partenza della ...

Sulla Stazione Spaziale anche fumetti e giocattoli : Con il cargo Cygnus sono arrivati Sulla Stazione Spaziale anche le copertine di due fumetti dedicati allo spazio e due personaggi giocattolo. La scelta, dell'Agenzia Spaziale Italiana, Asi,, ha l'...

Il cargo Cygnus arrivato alla Stazione Spaziale : In arrivo alla Stazione Spaziale il cargo Cygnus, che consegna a bordo due dei sei esperimenti selezionati dall'Agenzia Spaziale Italiana, Asi, per la missione Beyond dell'astronauta Luca Parmitano, ...

Rifornimenti speciali sulla Stazione Spaziale : anche fumetti oltre agli esperimenti biomedicali italiani : Si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) la capsula Cygnus NG-11 che, oltre a trasportare i primi due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la missione di Luca Parmitano, ha anche al suo interno altre sorprese. Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel corso della sua missione ESA chiamata Beyond, avrà con sé due copertine di fumetti e due personaggi giocattolo arrivati oggi sulla ISS. Si ...

Stazione Spaziale Internazionale : partiti i primi 2 esperimenti della Missione Beyond : Sono partiti alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) i primi due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che vedranno coinvolto Luca Parmitano nel corso della sua Missione. NUTRISS e Acoustic Diagnostics sono decollati a bordo nella navetta cargo Cygnus NG-11 il 17 aprile dalla base NASA di Wallops Island in Virginia a bordo del lanciatore Antares-230. L’Agenzia Spaziale Italiana ha selezionato sei esperimenti per la ...

Stazione Spaziale Internazionale : lanciata con successo la navicella di rifornimento Cygnus : La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa, è stata lanciata con successo per trasportare carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, tramite un vettore Antares. Il veicolo Cygnus comprende due sezioni principali: il Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems (precedentemente Obrital ATK) e il Modulo Cargo ...

Stazione Spaziale Internazionale : in partenza i primi 2 esperimenti dell’ASI per la missione di Luca Parmitano : Pronti al decollo alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) i primi due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che vedranno coinvolto Luca Parmitano nel corso della sua missione. NUTRISS e Acoustic Diagnostics sono già sulla rampa di lancio nella navetta cargo Cygnus NG-11 e decolleranno il prossimo 17 aprile dalla base NASA di Wallops Island in Virginia a bordo del lanciatore Antares-230. L’Agenzia Spaziale Italiana ha ...

Topi sulla Stazione Spaziale si comportano in modo strano - gli scienziati non sanno perché : sulla Stazione Spaziale Internazionale stanno avvenendo fatti decisamente curiosi. Durante un esperimento sulla micro-gravità, i Topi inizialmente si sono comportati come previsto. Con il passare dei giorni, però, hanno iniziato improvvisamente a girare in cerchio. Gli esperti della NASA ora stanno cercando di comprendere le ragioni di questo assurdo comportamento che, in un tempo così breve, sembra immotivato. Gli studi sulla micro-gravità La ...