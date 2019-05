Stati Uniti | indice PMI servizi sale a 53 punti sopra le attese

Philip Morris - gli Stati Uniti venderanno le sigarette Iqos : Una prospettiva di crescita per Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, se si considera che il mercato americano rappresenta il più grande mercato al mondo dopo la Cina". Per quanto ...

Glifosato - l'Agenzia per l'Ambiente degli Stati Uniti lo dichiara non cancerogeno : Bayer crede fermamente che la scienza supporti la sicurezza degli erbicidi basati sul Glifosato , ha affermato la multinazionale, che ha sempre negato qualsiasi legame tra la sostanza e il cancro, in ...

Il senatore Michael Bennet ha annunciato di volersi candidare alla presidenza degli Stati Uniti : sarà il 22esimo partecipante alle primarie dei Democratici : Il senatore Michael Bennet ha annunciato di voler partecipare alle primarie dei Democratici per scegliere il candidato che sfiderà il presidente Donald Trump alle elezioni politiche del 2020. Bennet è la 22esima persona ad annunciare la sua candidatura. Al momento

Venezuela - due morti nei nuovi scontri mentre cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia : Lo scontro tra Guaidò e Maduro in Venezuela preoccupa le cancellerie mondiali mentre il braccio di ferro tra il presidente...

Gli Stati Uniti raddoppieranno la capacità di esportazione di gas naturale verso l’UE : Gli Stati Uniti esporteranno sempre più gas naturale liquefatto (GNL) in Unione Europea: lo ha annunciato il segretario all’Energia statunitense Rick Perry, che oggi si trova a Bruxelles per firmare due ordini di esportazione verso l’Europa. L’accordo raddoppierà la capacità

Il Baby Sussex, primogenito ...

Battesimo del fuoco in Iraq per l'F-35A degli Stati Uniti : L'Air Force degli Stati Uniti ha utilizzato per la prima volta in combattimento l'F-35A, contro postazione dello Stato islamico in Iraq. E' quanto si legge in una nota dell'US Air Forces Central ...

Perché gli Stati Uniti non festeggiano il Primo maggio (che viene da Chicago) : Una protesta contro i tagli al personale alla University of Massachusetts Boston (foto: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images ) Oggi, Primo maggio, molti paesi del mondo celebrano la Festa dei lavoratori, proclamata ufficialmente a Parigi nel 1889 in occasione di un incontro della Seconda internazionale, l’organizzazione che riuniva i partiti socialisti e laburisti in Europa. Negli Stati Uniti, invece, la ricorrenza è rimandata a ...

Il concorrente che sta sbancando il quiz più famoso degli Stati Uniti : In 18 puntate di "Jeopardy!", James Holzhauer ha vinto 1,3 milioni di dollari, con un sistema che dice di aver imparato con le scommesse

Smart ufficializza lo stop alle vendite : la casa tedesca interrompe la commercializzazione in Canada e Stati Uniti : stop ufficiale alla commercializzazione di Smart in Canada e Stati Uniti, a confermarlo è Mercedes-Benz Mercedes-Benz ha confermato che Smart cesserà le vendite negli Stati Uniti e in Canada alla fine del 2019. La casa tedesca aveva già interrotto la commercializzazione delle Smart con motore termico tradizionale in favore di quelle a propulsione elettrica, dal 2020 quindi la decisione verrà estesa a tutta la produzione. “Dopo ...

Biden accusa Trump : Stai indebolendo il sistema politico degli Stati Uniti - : L'ex vicepresidente Joe Biden durante il suo primo grande appuntamento di campagna elettorale ha detto che il presidente Donald Trump sta deliberatamente minando il sistema politico statunitense. 'Il ...

Negli Stati Uniti - il numero di persone che hanno contratto il morbillo dall’inizio dell’epidemia è salito a 704 : Negli Stati Uniti, il numero di persone che hanno contratto il morbillo dall’inizio dell’epidemia è salito a 704. A New York, dove è iniziata l’epidemia, l’amministrazione della città ha fatto chiudere sette scuole frequentate da bambini della comunità ebrea ultraortodossa

Rod Rosenstein - vice-procuratore generale degli Stati Uniti - ha detto che si dimetterà a maggio : Il vice-procuratore generale degli Stati Uniti, Rod J. Rosenstein, ha annunciato che si dimetterà a metà maggio. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha fatto sapere che Rosenstein sarà sostituito dall’attuale vice-segretario ai Trasporti, Jeffrey A. Rosen. Le dimissioni di Rosenstein