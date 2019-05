Sponsorizzazioni sportive | esserci non è importante | è l’unica cosa che conta

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sempre più peso nei bilanci delle societàhanno gli introiti provenienti dagli sponsor, ed in Italia, come sempre, la fa da padrone il Calcio.In Serie A gli sponsor, tra i quali spiccano casino e compagnie aeree, hanno visto aumentare in un anno di oltre 15% i loro investimenti per poter apparire come Main Sponsor su maglie, bordocampo, zona interviste e gadgettistica varia. Il giro d’affari è passato da 105 milioni di euro del campionato 2017/2018 ai 125 milioni dell’attuale campionato.Il trend risulta essere in costante ascesa e negli ultimi due anni ha avuto l’ulteriore spinta data dalla possibilità di poter inserire uno sponsor anche nella parte posteriore delle maglie.La classifica degli introiti rispecchia quasi fedelmente quella del campo con qualche eccezione: al primo posto troviamo la Juventus con circa 27 milioni di euro incassati, segue la sorpresa Sassuolo ...

leoberthi : RT @AndFranchini: Gioco d’azzardo, stop a sponsorizzazioni sportive e agli influencer - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Gioco d’azzardo, stop a sponsorizzazioni sportive e agli influencer -