Speedway delle Nazioni | in Germania il primo dei due round di qualificazione | Italia

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si svolgerà inil Race Off 1,dei duediall’attesissimoI piloti della Maglia Azzurrasono pronti a scendere in pista per il Race Off 1, ildei duediallo. Appuntamento domani sera a Landshut, in, dove si sfideranno sette squadre nazionali. L’è chiamata al difficile compito di conquistare unaprime tre posizioni che valgono l’accesso alle fasi finali del torneo, in programma il 20 e 21 luglio a Togliatti (Russia).Il Commissario Tecnico, Alessandro Dalla Valle, ha ufficializzato il quartetto che si giocherà le chance di passaggio del turno: Nicolas Covatti è stato designato come capitano mentre Michele Castagna sarà il titolare che affiancherà l’italo-argentino, con Nicolas Vicentin prima riserva pronto a subentrare ad uno dei due ...