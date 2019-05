Spalletti | “Foto osé di Icardi? All’Inter è vestito in modo corretto”

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le parole di Luciano, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani sera. L’allenatore nerazzurro ha esordito parlando del caso che ha coinvolto, immortalato in alcuni scatti hot insieme alla moglie Wanda Nara negli ultimi giorni: “Fastidio per le foto di di? Quando è qui è semprenella maniera corretta e a me interessa quello“.ha presentato il match contro i friulani: “Una partita difficile, anche per l’importanza dell’obiettivo che ci poniamo: è fondamentale tentare di vincerla. Diventa fondamentale dare alla gara con l’Udinese la stessa importanza, sia come prestazione che come risultato, di quelle con Roma e Juventus“. Poiammette che “a volte succede di fare delle differenze, probabilmente quei cali di ...

