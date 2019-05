Spalletti e le foto di Icardi nudo con Wanda | ' Da noi viene vestito'

Wanda - Icardi e le foto sexy. Spalletti Nessun fastidio - qui è sempre vestito da Inter : MILANO - Luciano Spalletti placa la polemica accesa dalle foto sexy pubblicate su Instagram dall'attaccante Mauro Icardi e dalla sua moglie e agente, Wanda Nara. 'Le foto di Icardi mi hanno dato ...

Spalletti : “Foto osé di Icardi? All’Inter è vestito in modo corretto” : Le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani sera. L’allenatore nerazzurro ha esordito parlando del caso che ha coinvolto Icardi, immortalato in alcuni scatti hot insieme alla moglie Wanda Nara negli ultimi giorni: “Fastidio per le foto di di Icardi? Quando è qui è sempre vestito nella maniera corretta e a me interessa ...

Spalletti : “Foto social di Icardi? Qui è sempre vestito da Inter” : Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa per Udinese-Inter Il tecnico ha parlato della difficoltà del match contro una squadra tra le ultime in classifica, del diverso rendimento della squadra in casa e in trasferta. Ha analizzato la situazione Champions e le dirette avversarie per i posti liberi. Poi si è parlato di Icardi, della sua costanza in allenamento e del futuro di entrambi all’Inter. Ma ...

Spalletti suona la carica su Instagram in vista di Frosinone-Inter [FOTO] : Luciano Spalletti suona la carica a due giorni dalla sfida contro il Frosinone. Il tecnico dell’Inter torna a parlare su Instagram e a riproporre l’hastag #senzatregua. Quella col Frosinone è una sfida fondamentale per consolidare il terzo posto a sette partite dalla fine del campionato. In basso il post del tecnico nerazzurro. Visualizza questo post su Instagram Anche oggi ...

Icardi-Spalletti : il saluto c’è stato - anche se “freddino” [FOTO] : Mauro Icardi e Luciano Spalletti si sono dati un “5” distensivo nella giornata di ieri dopo l’uscita dal campo dell’attaccante argentino Mauro Icardi e Luciano Spalletti stanno pian piano tentando di ricucire un rapporto che sembrava decisamente incrinato nelle ultime settimane. Ieri sera il tecnico dell’Inter ha schierato il centravanti argentino, anche a causa della concomitante assenza di Lautaro Martinez, ...

La Lazio ferma la corsa dell’Inter e si rilancia in chiave Champions : Spalletti ‘paga’ la decisione su Icardi - finisce 0-1 [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...