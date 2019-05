Spal | Semplici | “Non abbiamo mai battuto il Chievo Dobbiamo sfatare il tabù per la

Serie A Spal - Semplici : «Vicini alla salvezza - vogliamo fare i punti che ci mancano» : Mercato ? Fa piacere essere accostati a squadre o panchine importanti, perchè vuol dire che abbiamo lavorato tutti nella giusta direzione, in questo modo cresce il mondo Spal. Arrivare davanti alla ...

Semplici - la Spal è vicina al traguardo : FERRARA, 28 APR - "Questo risultato ci avvicina al traguardo - conferma Semplici - e credo che ne vada dato merito alla squadra". Nell'aria c'era odore di pareggio dopo aver annotato il ko dell'Empoli.

Serie A Spal - Semplici : «Mio futuro dipenderà dagli obiettivi del club» : FERRARA - Dopo il pareggio del Mazza contro il Genoa , il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha risposto alle domande di Sky Sport: 'Non abbiamo fatto bene come in altre circostanze, ma avevamo di fronte un Genoa che voleva i tre punti. Una vittoria oggi avrebbe chiuso il nostro campionato sotto l'aspetto dell'obiettivo, ma ...

Spal-Genoa - Semplici non abbassa la guardia : “l’obiettivo salvezza deve ancora essere raggiunto” : L’allenatore della Spal ha parlato alla vigilia del match con il Genoa, sottolineando come la salvezza non sia ancora stata raggiunta “Vogliamo dare continuità alle ultime prove come punti oltre che sotto l’aspetto tecnico-tattico. Ci teniamo a fare una buona partita contro una squadra affamata di punti che ha tra le sue fila giocatori importanti“. Claudio Grassi/LaPresse Battere il Genoa per fare un passo avanti ...

Spal - il tecnico Semplici svela i segreti della squadra : “Il nostro percorso e’ stato veramente eccezionale e impensabile e la conferma della serie A sarebbe qualcosa di straordinario”. Sono le dichiarazioni di Leonardo Semplici in vista della partita contro il Chievo. Il percorso fino al momento è stato frutto di una “crescita del gruppo – sottolinea il tecnico a Sky Sport – L’esperienza dell’anno passato ma anche del girone d’andata dove abbiamo ...

Spal - Semplici : “Lazzari è pronto al salto di qualità” : Intervistato ai microfoni di Tuttosport, Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato di diversi temi partendo dall’attaccante Andrea Petagna: “È stato bravo a scrollarsi di dosso certe negatività figlie dell’aver lasciato un club prestigioso e in ascesa come l’Atalanta per un club impegnato nella salvezza. Noi, perché tanto io quanto il ds Vagnati credevamo in […] L'articolo Spal, Semplici: “Lazzari è pronto al ...

Video/ Empoli Spal - 2-4 - : highlights. Tanti gol - ma ride solo Semplici - Serie A - : Video Empoli Spal, 2-4,: highlights e gol della partita di Serie A, vittoria ferrarese allo stadio Castellani nella 33giornata del massimo campionato.

Empoli-Spal - Semplici : “non sono ancora tranquillo” : “Sicuramente oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Volevamo dare seguito alle nostre belle partite e alle belle vittorie fatte recentemente, abbiamo vinto uno scontro diretto e mi auguro che questo successo ci dia la svolta definitiva positiva per conquistare la salvezza”. sono le dichiarazioni del tecnico della Spal Leonardo Semplici al termine della sfida contro Empoli. “Abbiamo un pubblico straordinario, e’ ...

Spal - Semplici risponde alle critiche : 'Juve con 9 nazionali - è stata vittoria vera' : ... senza citarle, le polemiche sulla vittoria contro la Juve: "Leggo la formazione dei bianconeri -ha detto Semplici a Radio anch'io sport- e vedo 9 nazionali Spinazzola, Dybala, Kean, Cancelo, ...

La Spal alza la voce : Semplici risponde alle accuse di “sfida salvezza falsata” : Spal, Leonardo Semplici ha parlato delle tante polemiche derivate dalla formazione di giovanissimi schierata dalla Juventus “Dovevamo essere impeccabili, per affrontare una Juventus in grande condizione ci voleva una grande prestazione. Ora andiamo avanti convinti di poter riuscire a ottenere la salvezza anche se sarà dura“. E’ il commento al successo in rimonta per 2-1 di sabato contro i bianconeri, vittoria che ha ...