Source Code streaming | cast e trama film stasera in tv

cubemagazine

(Di venerdì 3 maggio 2019)è ilin tv venerdì 3 maggio 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Duncan Jones. Ilè composto da Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan, Jeffrey Wright, Russell Peters, James A. Woods, Michael Arden, Cas Anvar, Joe Cobden, Neil Napier, Gordon Masten, Craig Thomas, Susan Bain, Kyle Allatt.sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare ilin direttaanche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.in tv: ...

XosKlear : RT @Kiodo: Il codice sorgente di Carbanak è diventato pubblico: quali sono le prospettive? - Kiodo : Il codice sorgente di Carbanak è diventato pubblico: quali sono le prospettive? - KasperskyLabIT : Ultimamente sui media si è parlato molto di #Carbanak. I ricercatori di sicurezza hanno trovato il codice sorgente… -