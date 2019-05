Sonic - Il film | il design del protagonista cambierà

Il Sonic del film non piace ai fan. E il regista lo cambia : In molti se lo aspettavano già. La diffusione nei giorni scorsi del primo trailer di Sonic: Il film, il lungometraggio tratto dalla famosa saga videoludica della Sega, non ha fatto che confermare le notevoli perplessità che i fan dei videogiochi nutrivano nei confronti dell’adattamento grafico del riccio superveloce. P erplessità che si sono trasformate subito in critiche feroci, diffuse soprattutto online, e che la casa cinematografica ...

Sonic The Hedgehog - il primo trailer del film dal videogioco : http://www.youtube.com/watch?v=FvvZaBf9QQI “Ogni eroe ha la sua genesi” e la genesi che vediamo in questo video è quella di Sonic The Hedgehog, il riccio blu dalla super velocità protagonista di una delle saghe di videogiochi più di successo della Sega. Ora, dopo 28 anni, l’animaletto si ritrova al centro di un film il cui primo trailer è stato diffuso proprio in queste ore. Assieme a Ben Schwartz, che doppia la creatura ...

Il film live-action Sonic the Hedgehog si mostra nel trailer ufficiale : Come probabilmente saprete, Sonic the Hedgehog diventerà un film live-action, che vi piaccia o meno.Sonic the Hedgehog sta velocemente dirigendosi verso di noi: un poster ha rivelato il fisico muscoloso (e discusso) di Sonic a dicembre. A marzo sono arrivate ulteriori (e discusse) immagini del celebre porcospino blu. Ma ora, con questo primo trailer ufficiale, finalmente vediamo il famoso personaggio in azione, riporta Polygon. Non è solo Sonic ...

Jim Carrey è il Dr. Robotnik in una immagine del film di Sonic? : Quest'anno sono due le maggiori opere cinematografiche (a tema videogiochi) che il popolo dei videogiocatori attende con più ansia, Detective Pikachu che sembra essere già riuscito a catturare l'attenzione dei fan e il film di Sonic the Hedgehog, che fin dai primi annunci ha diviso la community.Come riporta Nintendo Wire, un recente Tweet pubblicato da SegaBits mostra il noto attore Jim Carrey nelle vesti del perfido Dr Eggman, nemico giurato ...

Secondo le prime anticipazioni - il nuovo film di Sonic sarà fuori di testa : Come sicuramente saprete, il nuovo film di Sonic sarà disponibile al cinema a partire da novembre. Le reazioni iniziali non sono state molto positive, specialmente riguardo l'aspetto estetico del famoso porcospino blu. Alcuni fan sono rimasti molto delusi mentre altri si sono addirittura arrabbiati.Come riporta Nintendolife, durante il Cinemacon 2019 IGN ed altri pochi eletti hanno potuto assistere ad un'anteprima dell'opera e tramite la ...

Il look di Sonic nel nuovo film scatena critiche : L’adattamento live-action del videogame Sonic non sta avendo vita facile. Sebbene siano ancora molto scarsi i materiali diffusi finora (e ci siano stati per contro diversi leak), le prime reazioni dei fan non sono state di certo positive. La sagoma del riccio blu antropomorfo che si vedeva nella prima immagine in assoluto aveva fatto temere per un design completamente snaturato dell’eroe dalla super velocità. Le ulteriori immagini ...