Sondaggi Euromedia Elettori PD vorrebbero allearsi coi 5 stelle

Elezioni europee 2019 : ultimi Sondaggi - Euromedia “Flat tax e Iva determinanti” : Elezioni europee 2019: ultimi sondaggi, Euromedia “Flat tax e Iva determinanti” Mentre la Lega è al lavoro per trovare una exit strategy dal caso Siri che non pesi sull’esito del voto di maggio, la signora dei sondaggi Alessandra Ghisleri avvisa: “Deciderà il portafogli“. Intervistata da Francesco Bechis per Formiche, la numero uno di Euromedia chiarisce l’andamento dei consensi nel nostro Paese, in vista del ...

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : Lega in crescita - il M5S stacca il Pd : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Lega in crescita, il M5S stacca il Pd La maggioranza degli italiani sarebbe favorevole alla flat tax al 15% fino a 50 mila euro lordi a patto che non venga aumentata l’Iva e non si chieda la rinuncia ad alcune detrazioni fiscali oggi in essere. E’ questa l’indicazione che arriva da un Sondaggio congiunto Euromedia-Piepoli andato in onda il 17 aprile durante la puntata di Porta a Porta ...

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : cambiano le priorità degli italiani : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: cambiano le priorità degli italiani Criminalità, lavoro e immigrazione. Sono queste le principali preoccupazioni degli italiani secondo un Sondaggio congiunto Euromedia-Piepoli andato in onda giovedì 5 aprile a Porta a Porta. Ospite del salotto di Bruno Vespa è stato il segretario Pd, Nicola Zingaretti. Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: l’immigrazione non “tira” più “Le ...

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : Lega e M5S in sofferenza : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Lega e M5S in sofferenza A più di un mese dall’ultima rilevazione, tornano i Sondaggi di Euromedia e Piepoli per Porta a Porta. Le novità riguardano soprattutto le tre principali forze politiche del Paese. Lega e Movimento 5 Stelle sono in netto calo mentre il Pd è in forte crescita. Questi in sintesi i risultati del Sondaggio. Il Carroccio rispetto ad un mese fa perde tra lo 0,5 e l’1,5%. ...

Sondaggi europee 2019 : Lega in logoramento - i dati riservati Euromedia : Sondaggi europee 2019: Lega in logoramento, i dati riservati Euromedia Elezioni europee 2019, i Sondaggi Secondo un Sondaggio riservato realizzato dall’istituto Euromedia, la Lega comincerebbe a dare “segnali di logoramento” dopo essere stata contagiata dalla “sindrome grillina”. Forza Italia aumenta l’intensità del pressing su Salvini affinché faccia cadere l’intesa con i 5 stelle. Il Pd recupera i “suoi” voti andati ...