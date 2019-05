lastampa

(Di venerdì 3 maggio 2019) Camiciee divise verdi, 300 camerati che sfilano come un esercito, i tamburi scandiscono la, le torce la illuminano, ovunque simboli romani enazisti. Non siamo nel 1933 alla presa del potere di Hitler. È il 1° maggio 2019, in un paese a Est dellachiamato Plauen, Sassonia. Un grande dispiegamento di polizia ha scortato...

LaStampa : Slogan neonazisti e camice brune: in Germania marcia in stile Terzo Reich - LaStampa : A Plauen la polizia ha scortato la sfilata di un partito di estrema destra. #Topnews - alexbarbera : RT @LetiziaTortello: Sembra il 1933,èil2019.Marcia neonazi con polizia al seguito.A Plauen cresce partito ispirato al III Reich @LaStampa h… -