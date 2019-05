digital-news

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv, hanno raggiunto un accordo per lodinel.L’accordo è esteso agli Internazionali BNL d’Italia, i cui diritti appartengono a Sky Italia per quanto riguarda il torneo ATP ed aper quanto riguarda quello WTA. Quest’anno e il prossimo Sky Sport potrà trasmettere anche due quarti di finale, le...

InteBNLdItalia : Marzio Perrelli, Executive Vice President @SkySport: “Felici di questa nuova partnership con @SuperTennisTv e… - pcexpander : Sky - SuperTennis, scambio di contenuti per il biennio 2019-2020 #pcexpander #dtt #nonostopnews - FPALATUCCI : La collaborazione tra Sky e Federtennis mi piace. Non puó che far bene. A Sky sopratutto. A @Supertennis sono piú bravi. -