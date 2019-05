Sky | Polemica Lazio-Ranieri | la procura ha chiesto di visionare i video

ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lache ha tenuto banco in questa giornata di precampionato tra lae l’allenatore della Roma Claudiosembra giunta all’epilogo. Secondo quanto riporta SkySport lafederale vuole vederci chiaro.Il motivo dellaLa scintilla è una frase che il mister giallorosso ha detto durante la conferenza stampa sulla partita-Inter del 2010. Siccome la Roma si gioca il quarto posto con l’Atalanta che domenica affronterà appunto la, un giornalista haal tecnico se temeva che ci potesse essere un comportamento analogo a quello dellacontro l’Inter di 9 anni prima.ha esordito “E così è stato, così fu”, come a confermare il comportamento dei giocatori biancocelesti, prima di rispondere alla domanda: “Io devo pensare a giocare, sono sempre stato leale e questo per me è importante. Al resto ...

