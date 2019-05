Siri | la decisione di Conte blocca l' azione di governo | quali sono le scorie

Siri - Salvini : 'Qualsiasi decisione di Conte va bene - ma me lo spieghi' : 'A me va bene qualsiasi cosa che mi venga spiegata, a me e agli italiani'. Così Matteo Salvini, rispondendo all'ambasciata italiana di Budapest del caso Siri, ai giornalisti che gli chiedono di ...

Bankitalia - cdm nomina Panetta direttore generale. Rinviata la decisione su Siri : Fabio Panetta nuovo direttore generale, Luigi Signorini confermato nel direttorio dove entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 marzo. Le ...

Governo - Conte ha incontrato Siri : oggi la decisione sul sottosegretario indagato : Il presidente del Consiglio ha visto l’esponente leghista sotto inchiesta per corruzione. Il premier a Tunisi con Di Maio e Salvini: lì si deciderà sulla permanenza nel Governo dell’esponente leghista

