Siri | cosa succede in Consiglio dei ministri? 5 Stelle e Lega pronti a contarsi | sono 8 a

Siri - cosa succede se il sottosegretario non si dimette : la proposta di Conte - il voto in Consiglio dei ministri e il Quirinale : cosa succede se Armando Siri non si dimette prima del prossimo Consiglio dei ministri? La vicenda del sottosegretario indagato per corruzione non è soltando una questione politica. L’allontanamento di Siri dall’esecutivo, infatti, può diventare anche un caso tecnico. Qual è l’iter che può portare alla cacciata del sostenitore della flat tax, accusato dalla procura di Roma di essersi fatto corrompere con 30mila euro da Paolo ...

Siri - cosa farà Conte e come si revoca la nomina a un sottosegretario : Giuseppe Conte ha affermato che proporrà la revoca della nomina al sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione, in sede di Consiglio dei ministri. La legge non prevede come licenziare un sottosegretario di Stato, ma ne regola solo la nomina. Se si dovesse seguire lo stesso iter a ritroso, ciò avverrebbe tramite decreto del presidente della Repubblica.Continua a leggere

Caso Siri : cosa ne pensa Luigi di Maio - l'intervista a Sky Tg24 - : Intervistato da Maria Latella, il leader M5s dice la sua sul Caso del sottosegretario della Lega indagato per corruzione. E sulla tenuta del governo dice: "Farlo cadere sarebbe azzardato"

Franco Bechis - il grave errore di Conte su Siri : "Cosa non torna e perché ora Salvini avrà mani libere" : Forse Giuseppe Conte non aveva altra scelta, "perché come politico è una creatura dei grillini". Ma aver eseguito su Armando Siri l'ordine del suo "azionista di maggioranza, che è il M5s", altro non è se non uno "sgambetto a Matteo Salvini". Sul Tempo il direttore Franco Bechis analizza la scelta de

Giuseppe Conte - colpo di mano : 'Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora'. Caos? : ... 'Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica '. Parole che lasciano intendere come, forse, non ci ...

Giuseppe Conte - colpo di mano : "Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora". Caos? : Dovrà lasciare, Armando Siri. Parola del premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi annuncia: "Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, assumendone tutta la responsabilità politica, la revoca delle deleghe da sottosegretario di Siri". La palla, ora, passa ai ministri di Lega

Caso Siri : ecco cosa è successo - Sky tg24 - : La vicenda scoppia il 18 aprile , quando trapela la notizia che il sottosegretario ai Trasporti e consigliere economico di Salvini è accusato di aver accettato denaro per inserire una norma sulle ...

Giuseppe Conte - il faccia a faccia a Palazzo Chigi con Siri : che cosa si sono detti : L'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sottosegretario Armando Siri c'è stato ieri sera, poco prima che il premier partisse per la Tunisia. Secondo il Corriere della sera, Siri ha parlato dell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Poco prima Conte aveva chiarito: "De

Luigi Di Maio - la telefonata terrorizzata a Conte su Siri : "Chiama Salvini" - di cosa ha paura : Fino a ieri Luigi Di Maio ha cercato di assicurarsi al telefono con Giuseppe Conte che l'incontro con Armando Siri si concretizzasse il prima possibile. Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, si sottoporrà prima all'interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri e poi dovrebbe incontr

Caso Siri - al M5s “qualcosa non torna”. Salvini : “Arata? L’ho incontrato una volta ma pensiamo a lavorare” : Il Caso Siri non smette di essere al centro di un duro scontro all'interno del governo. Ai pentastellati non tornano i rapporti tra il vicepremier Matteo Salvini e Franco Arata, accusato dalla procura di aver "dato o promesso" 30mila euro al sottosegretario della Lega indagato per corruzione. "L'ho incontrato soltanto una volta, quante volte lo devo dire. Occupiamoci di altro, pensiamo a lavorare tutti", replica Salvini, a margine di ...

Matteo Salvini - l'ombra del golpe. Il 2019 come il 2011 - la bomba : 'Cosa e chi c'è dietro l'inchiesta su Siri' : Colpire Armando Siri per far fuori Matteo Salvini . È Italia Oggi ad affrontare l'indagine sul sottosegretario leghista per corruzione, di cui il Movimento 5 Stelle pretende le dimissioni, come un ...

Matteo Salvini - l'ombra del golpe. Il 2019 come il 2011 - la bomba : "Cosa e chi c'è dietro l'inchiesta su Siri" : Colpire Armando Siri per far fuori Matteo Salvini. È Italia Oggi ad affrontare l'indagine sul sottosegretario leghista per corruzione, di cui il Movimento 5 Stelle pretende le dimissioni, come un vero e proprio complotto dalle implicazioni internazionali, "in pratica il primo passo di un piano che,

Paolo Becchi - si mette male : 'Cosa non mi torna sul caso Siri. Lega e M5s - cosa rischiano davvero' : Secondo Paolo Becchi , intervistato da Formiche.net , 'la magistratura sta di nuovo intervenendo pesantemente nella vita politica'. Dopo la Diciotti , è il momento dell'indagine per corruzione sul ...

Paolo Becchi - si mette male : "Cosa non mi torna sul caso Siri. Lega e M5s - cosa rischiano davvero" : Il governo non cadrà sul caso Siri, ma il rischio per Matteo Salvini è se possibile maggiore di una crisi. Perdere la faccia e i consensi. Secondo Paolo Becchi, intervistato da Formiche.net, "la magistratura sta di nuovo intervenendo pesantemente nella vita politica". Dopo la Diciotti, è il momento