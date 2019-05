Si può prendere sul serio il nuovo socialismo?

Fuksas : "Francia può sorprendere - ricostruzione in pochi anni" : Roma, 16 apr., Adnkronos/Labitalia,, di Fabio Paluccio, - di Fabio Paluccio "La Francia è un Paese in grado di sorprendere , prevedo una ricostruzione della struttura, del nocciolo centrale distrutto ...

Lazio - Inzaghi : 'Non c'è stata partita - pareggio amaro. Non si può prendere gol così' : Pari amaro: la Lazio perde un'altra occasione per risalire. Dopo la sconfitta con la Spal, i biancocelesti incappano in un 2-2 casalingo contro il Sassuolo, risultato acciuffato peraltro allo scadere: ...

Juventus - buone notizie per Khedira : può riprendere l'attività agonistica : La Juventus, in questi giorni, sta godendo di un po' di riposo. Infatti, Massimiliano Allegri vista l'assenza dei quindici nazionali ha deciso di fissare la ripresa degli allenamenti per il 26 marzo. Dunque chi non è stato convocato dalle rispettive selezioni potrà riposarsi un po', anche se comunque dovrà svolgere un programma di lavoro personalizzato. Mentre per gli infortunati va fatto un discorso diverso. Infatti, chi è alle prese con ...