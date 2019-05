Serie D Avellino | Bucaro | «Consapevoli di dover battere il Latina»

Basket - 28^ giornata Serie A 2019 : Milano fa suo il posticipo con Avellino e consolida il primo posto : L’Olimpia Milano fa suo il posticipo della 28a giornata della Serie A di Basket ed ottiene due punti importantissimi che le permettono di consolidare il primato in classifica (+4 su Cremona e Venezia). Al Forum l’Armani Exchange supera 85-79 una mai doma Avellino, che lotta fino all’ultimo minuto per provare ad ottenere due punti necessari nella sua lotta playoff. Infatti adesso la Sidigas si trova a quota 30 punti in compagnia ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : primato e playoff in palio nel posticipo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Basket Serie A - trappola Avellino per l'Olimpia : Nedovic ai box : Ultimo il ko di Brescia di sabato scorso da riscattare dopo una prestazione incolore, orfani di un Mike James troppo importante nell'economia del gioco. Una settimana per preparare il match, caricare ...

Basket - Serie A : Torino si arrende ad Avellino. Milano cade a Brescia : Torino - Dopo due vittorie consecutive si ferma la corsa della FIAT Torino , torna al successo dopo oltre un mese di astinenza la Sidigas Avellino . Può comunque sorridere l'Auxilium, che rimane ...

Serie D - risultati della 32e 36giornata : Bari promosso - delusione Cesena. Avellino ok : ... Classe 29, OltrepoVoghera 22 Girone E " 36giornata Cannara-Prato 1-3 Gavorrano-Scandicci 1-1 Ghivizzano Borgo-Massese 3-0 Aquila Montevarchi-Bastia 1-0 Ponsacco-Trestina 2-0 Sangimignano Sport-San ...

Serie A Basket – Ariel Filloy pronto a lasciare Avellino : il playmaker potrebbe fare ritorno a Venezia : Ariel Filloy pronto a lasciare Avellino: per il playmaker italo-argentino si profila un possibile ritorno all’Umana Reyer Venezia A volte ritornano, è il caso di dirlo. Secondo quanto riporta il Gazzettino, in casa Umana Reyer Venezia potrebbe esserci l’importante ritorno di Ariel Filloy. Il playmaker italo-argentino, campione d’Italia proprio con Venezia nella stagione 2016-2017, sarebbe pronto a lasciare la Scandone ...

Serie A Basket - 26ª Giornata – Sassari si rilancia in zona Playoff : successo su Avellino nel lunch match : Sassari supera Avellino nel lunch match della 26ª Giornata di Serie A: Cooley e Thomas firmano la vittoria che rilancia i sardi in zona Playoff Sassari si rilancia con prepotenza in zona Playoff. La formazione sarda batte Avellino nel lunch match della 26ª Giornata di Serie A e ottiene il suo 14° successo stagionale, quello che permette agli isolani di salire a quota 28 punti, raggiungendo Varese, Avellino, Trento e Trieste: ben 5 squadre ...

Basket - 25a giornata Serie A 2019 : colpo playoff per Trieste. Avellino cade al supplementare : Importantissimo colpo playoff dell’Alma Trieste, che, nel posticipo della 25a giornata di Serie A, espugna Avellino dopo un tempo supplementare per 97-96. Una vittoria che permette a Trieste di agguantare in classifica proprio gli irpini, che sono alla terza sconfitta consecutiva. Adesso ci sono quattro squadre a quota 28 punti (Trieste, Varese, Avellino e Trento), inseguite da Sassari e Cantù (26). Il protagonista in casa triestina è ...

Basket - 23^ giornata Serie A 2019 : Milano perde contro Cremona - Olimpia in crisi. Venezia supera Avellino : La 23a giornata della Serie A di Basket conferma la crisi dell’Olimpia Milano. Quarto ko consecutivo per la squadra di Simone Pianigiani tra coppa e campionato. Questa volta Milano è stata sconfitta a Cremona da una straordinaria Vanoli, che sale al terzo posto in classifica dopo la vittoria per 76-72 grazie ai 24 punti di Andrew Crawford, decisivo nel finale anche con la tripla del +6. Milano ha fatto riposare sia James sia Nedovic e non ...

Serie A Basket - 23ª Giornata – Venezia stende Avellino : Trieste super sul campo di Cantù : Venezia batte Avellino e accorcia virtualmente a -2 il distacco da Milano, Trieste batte Cantù e tiene viva la corsa Playoff Dopo il successo di Bologna su Pesaro nell’anticipo di ieri, la 23ª Giornata del campionato di Serie A di Basket prosegue con il resto del programma che accompagnerà gli appassionati dal pomeriggio fino a Pistoia-Reggio Emilia, sfida conclusiva delle 20:45. La prima squadra a scendere in campo quest’oggi è Venezia ...