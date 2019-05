Serie B | nove club chiedono l’esclusione del Palermo

Risultati Serie D - diretta live dei nove gironi a partire da domenica : Risultati Serie D – Ancora in campo la Serie D, i nove gironi scenderanno sul rettangolo verde domenica pomeriggio. Si arriva alla fase conclusiva, in alcuni raggruppamenti si giocherà la penultima giornata. diretta live dei Risultati a partire da domenica . Risultati Serie D GIRONE A Arconatese-Bra Borgaro Torinese-Lavagnese Chieri-Savona Ligorna-Lecco Milano City-Borgosesia Pro Dronero-Fezzanese Sestri Levante Sestri ...

Serie A - Parma-Milan : tornano Paquetà e Donnarumma - Gattuso pensa al turnover : Parma-Milan sarà il primo anticipo della 33esima giornata di Serie A. Al Tardini, D'Aversa cercherà i punti per consolidare la salvezza, il Parma è a quota 35 con un vantaggio di 6 punti sull'Empoli, ultima squadra in zona retrocessione. D'altro canto i rossoneri di Gattuso devono assolutamente vincere per marciare verso la prossima Champions League. Grazie alla vittoria per 1-0 contro la Lazio e lo stop dell'Atalanta, Il Milan è rimasto stabile ...