Serie B | le Rondinelle del Brescia migrano in Serie A dopo 8 anni

Calcio - Serie B 2019 : Brescia-Ascoli 1-0 - le rondinelle tornano in Serie A dopo 8 anni : E’ festa grande al Rigamonti per il ritorno in Serie A del Brescia di Eugenio Corini. Grazie ad una marcatura di Daniele Dessena, giocatore acquistato nella sessione di marcato invernale, le rondinelle si sono imposte nel match valido per il 36° turno del campionato cadetto contro l’Ascoli 1-0 nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Con questo successo e dopo il pari del Palermo ed il sorprendente ko del Lecce, i ...