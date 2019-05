Serie A | in campo Juventus Torino 0-1 DIRETTA e FOTO

LE ELEZIONI EUROPEE SCENDONO IN CAMPO CON LA Serie B : Calcio Sport ed ELEZIONI si ritrovano mano nella mano nei campi di calcio di SERIE BKT. Benevento, Foggia e Salernitana per la 37esima giornata, in programma dal 4 al 6 maggio, e Lecce, Palermo e Pescara, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella Serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Festa Brescia - delirio in campo e sugli spalti dopo la promozione in Serie A [FOTO e VIDEO] : 1/27 Giuseppe Zanardelli/LaPresse ...

Volley femminile - Serie A1 play-off finale. Conegliano non lascia scampo a Novara : dominio e 3-0 in trasferta per le venete in gara-1 : Il termine dominio forse non basta per spiegare la vittoria dell’Imoco Conegliano sull’Igor Gorgonzola Novara in gara-1 dei play-off scudetto. Sicure, efficaci in attacco, battuta e soprattutto a muro, le venete conducono dal primo all’ultimo punto di un match a senso unico, soffrendo il gioco farraginoso di Novara soltanto in avvio di terzo set ma senza mai dare l’impressione di poter mollare le redini ...

VIDEO Playoff NBA : i Milwaukee Bucks non lasciano scampo ai Boston Celtics in gara-2 ed è 1-1 nella Serie : I Milwaukee Bucks erano chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di gara-1 contro i Boston Celtics e la missione è andata a buon fine con il punteggio di 123-102. La serie va sull’1-1 grazie, soprattutto, ad un Giannis Antetokounmpo dominante da 29 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e un ottimo +20 di plus/minus. Khris Middleton ne aggiunge 28 con 7 rimbalzi e 10/18 al tiro (7/10 dall’arco) mentre Eric Bledsoe a sua volta arriva a 21 con 5 ...

Risultati Serie C - 37^ giornata : in campo il girone C : Risultati Serie C – Tra oggi e domani va in scena il 37° e penultimo turno di Serie C, non più spezzatino ma orario in contemporanea. Nel girone A, il Piacenza vince ancora in rimonta contro l’Olbia, l’Entella risponde in casa della Juventus Under 23. girone B in campo domenica alle 18.30, la capolista Pordenone chiede strada alla Giana Erminio per festeggiare la matematica promozioe. Nel girone C, invece, la Juve Stabia ...

Risultati Serie B 34^ giornata - diretta live : in campo le gare delle 21 [FOTO] : 1/14 Foto Giuseppe Zanardelli/LaPresse ...

Serie A in campo : possibile 8° titolo della Juve : Aria di Pasqua, aria di sorprese con la speranza di evitare quelle brutte. La Juventus si appresta a mettere il fiocco sull'ottavo scudetto che sarà certificato da un punto contro la Fiorentina. ...

Serie A Cagliari - Maran : «Vogliamo sfruttare il fattore campo» : Cagliari - Praticamente sicuro della permanenza in Serie A, il Cagliari di Rolando Maran ospita domani alla Sardegna Arena il Frosinone , con i giallazzurri alla disperata ricerca di punti per non ...

LIVE Scandicci-Novara volley femminile - Gara-1 Play-off in DIRETTA : inizia la Serie di semifinale. Toscane in campo con le seconde linee : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Novara, primo atto delle serie di semifinale dei playoff della serie A1 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley femminile. inizia questa sera la prima serie di semifinale (al meglio dei cinque incontri) che vede di fronte la terza forza della regular season, la Savino del Bene Scandicci e la seconda classifica, l’Igor Gorgonzola Novara: una sfida che si preannuncia molto ...

Risultati Serie C - 35^ giornata - diretta live : in campo il Gruppo A : Risultati Serie C – Si scende in campo nel Gruppo A. Sfida di alta classifica tra Siena e Carrarese e tra Entella e Arezzo. In coda scontro diretto tra Cuneo ed Albissola. Gruppo A Giovedì ore 14,30 Gozzano-Juventus U23 0-0 16:30 Cuneo-Albissola 19:00 Siena-Carrarese 20:30 Alessandria-Pro Patria Entella-Arezzo Lucchese-Piacenza Olbia-Novara Pisa-Pontedera Pistoiese-Pro Vercelli LA CLASSIFICA ENTELLA 66 PIACENZA 65 PISA ...