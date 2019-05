Serie A | Di Carlo | «Dobbiamo giocare da Chievo»

Totti - festa di compleanno a Montecarlo per Ilary Blasi. E si pensa a una Serie tv : Francesco Totti, 42 anni Magari a Montecarlo ci tornerà anche per qualche ripresa, del resto lì solo due anni fa è stato premiato con l'Uefa President Award per la sua meravigliosa carriera, entrando ...

Chievo - Di Carlo : “Pronto a restare anche in Serie B. E su Vignato…” : Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, commenta ai microfoni di RadioRai il pareggio contro il Parma, lanciando uno sguardo al futuro: “anche oggi abbiamo fatto una buona gara, con lo spirito dei giovani e dei vecchi che sono un punto di riferimento. Non molliamo niente, rispettando tutti. Finché ci sono io nessuno deve tirarsi indietro. Non faccio più polemiche, peccato perché Meggiorini aveva fatto un gran gol. Oggi l’arbitro ...

Di Carlo : 'Vignato ha un grande futuro. Vorrei riportare il Chievo in Serie A' : Il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Parma: 'Il successo con la Lazio ci ha dato fiducia, ma la squadra aveva fatto buone prestazioni anche in passato. Oggi abbiamo messo dentro buoni giovani che si sono ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «La vittoria con la Lazio ha portato fiducia» : VERONA - " Vincere a Roma è stato positivo ed ha portato molta fiducia, nonostante la retrocessione già matematica ". Questa l'opinione di Domenico Di Carlo , tecnico di un Chievo reduce dalla grande ...

Vela – Hempel World Cup Series : Carlotta Omari e Matilda Distefano d’argento nei 49er - oggi cinque Medal Race : Hempel World Cup Series: medaglia d’argento italiana nei 49er FX per Carlotta Omari e Matilda Distefano. oggi cinque Medal Race con quattro azzurri in gara Le azzurre Carlotta Omari e Matilda Distefano (Sirena CN Triestino/Soc.Triestina Vela) conquistano la loro prima medaglia nelle World Cup Series: un argento nella classe 49er FX. Si erano presentate sulla linea di partenza della prima Medal Race delle tre in programma per ieri ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Il calcio è una cosa - vedere rigori inesistenti un'altra» : ... genera un commento agrodolce di Domenico Di Carlo: " Non parlo di Var e arbitri, torno a casa tranquillo - esordisce il tecnico gialloblu a Sky Sport - Io dormo sereno, lascio giudicare agli altri l'...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A 2019 in DIRETTA : Carlotta Ferlito ruggisce al corpo libero - ora tocca alle Fate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, si gareggia al PalaKione di Padova per l’appuntamento di mezzo del massimo campionato italiano a squadre. Si tratta dell’ultimo evento prima degli Europei che andranno in scena tra una decina di giorni a Stettino, tutti in pedana per l’ultima prova generale prima della rassegna continentale: si preannuncia grande spettacolo, ...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A 2019 in DIRETTA : attesa per le big a Padova - tra poco le Fate e Carlotta Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, si gareggia al PalaKione di Padova per l’appuntamento di mezzo del massimo campionato italiano a squadre. Si tratta dell’ultimo evento prima degli Europei che andranno in scena tra una decina di giorni a Stettino, tutti in pedana per l’ultima prova generale prima della rassegna continentale: si preannuncia grande spettacolo, ...

Serie D - Torres : Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore : Il tecnico Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore della Torres e da questo pomeriggio guiderà i rossoblù nella prima seduta di lavoro in programma alle 14 al “Walter Frau” di Ossi. Riolfo sarà coadiuvato dal collaboratore e vice Paolo Pantera. Nato ad Albenga il 9 febbraio 1969, il tecnico vanta una lunga esperienza da calciatore e poi da allenatore, in contesti mai banali: “Forse non mi piacciono le cose facili – ...

In arrivo The Rookie su Rai2 - la Serie con Nathan Fillion di Castle nel nuovo sabato proposto da Carlo Freccero : È in arrivo The Rookie su Rai2. La serie con Nathan Fillion di Castle è una delle novità in programma sulla rete diretta da Carlo Freccero. Basata su fatti realmente accaduti, lo show segue la storia di John Nolan, un uomo di circa 40 anni che si sposta a Los Angeles e diventa una delle matricole più anziane nel dipartimento di polizia. Nolan non ha però fatto i conti con gli aspiranti agenti, più giovani e molto più agguerriti di lui che dal ...