Serie A 2018-2019 - 35esima giornata in diretta tv su Sky e Dazn : Da oggi, venerdì 3 maggio, a lunedì 6 maggio torna in campo la Serie A con la 35esima giornata Sky trasmetterà, come di consueto, 7 incontri, mentre su Dazn saranno visibili 3 match. Il big match, ossia, il derby della Mole tra Juventus e Torino è in programma stasera. Di seguito tutti i dettagli della programmazione.Serie A in diretta tv: 35esima giornata su Sky e Daznprosegui la letturaSerie A 2018-2019, 35esima giornata in diretta tv ...

Consigli Fantacalcio 34^ giornata Serie A 2018/2019 : Resa dei conti al Dall’Ara : I nostri Consigli per la 34^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Pailletes e lustrini, campioni universalmente acclamati e televisioni sintonizzate da tutto il mondo per Inter-Juventus, la più nobile aristocrazia del calcio italiano in vetrina a San Siro sabato sera. Ma vedremo anche due squadre grossomodo prive di stimoli; la Juventus ha dominato il campionato senza concedere possibilità di ...

Basket - anticipo 29a giornata Serie A 2018-2019 : Brescia batte Bologna 77-75 e spera ancora nei playoff : Nell’anticipo della 29a giornata di Serie A, giocato una settimana e mezzo prima del previsto a causa della concomitanza della Final Four di Champions League della Virtus ad Anversa, la Germani Brescia in una sfida decisiva per poter sperare ancora di qualificarsi per i playoff ha battuto la Segafredo Bologna per 77-75 al termine di una partita ricca di emozioni e di ribaltamenti di fronte. La Leonessa inizia alla grande con un parziale di 16-0, ...

Le spese della Serie A per i procuratori : tutte le cifre nel 2018 : Quanto guadagnano procuratori Serie A 2018 – Sale la spesa per i procuratori da parte dei club di Serie A. La FIGC ha infatti pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei procuratori Sportivi per l’anno 2018 in Serie A, squadra per squadra. Complessivamente, dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 le società della […] L'articolo Le spese della Serie A per i procuratori: tutte le cifre nel 2018 è stato realizzato da ...

Calendario Serie A 2018-2019 - dove vedere le partite della 33giornata : Il programma della 33^ giornata di Serie A, che si gioca a cavallo della Pasqua. Domenica nessuna gara prevista. Si comincia sabato alle 12:30 con Parma-Milan; nello stesso giorno in campo anche la Juventus per conquistare il punto scudetto e il big match tra Inter e Roma

Consigli Fantacalcio 33^ giornata Serie A 2018/2019 : Icardi-Dzeko l’ultima sfida : I nostri Consigli per la 33^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Dzeko e Icardi, protagonisti indiscussi delle vostre aste estive si preparano a cambiare casacca, difficilmente il prossimo anno ritroveremo i due al centro dell’attacco di Roma e Inter. Si congedano nel grigiore di una stagione sotto tono, pochi lampi isolati che ai vostri occhi non hanno certo giustificato i tanti ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 32giornata 2018-2019 : ... ore 15, Sky Sport 253 Sampdoria-Genoa, domenica 14 aprile, ore 15, Sky Sport Serie A/Sky Sport 252 Sassuolo-Parma, domenica 14 aprile, ore 15, Chievo-Napoli, domenica 14 aprile, ore 18, Sky Sport ...

Consigli Fantacalcio 32^ giornata Serie A 2018/2019 : Sarà scudetto a Ferrara? : I nostri Consigli per la 32^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Il fastidioso momento dei festeggiamenti sembra ormai giunto. Allegri ne avrebbe fatto volentieri a meno; qualsiasi altra città si paralizzerebbe per giorni nell’estasi tricolore, Torino bianconera no, festeggiare uno scudetto già vinto prima che la competizione iniziasse è come togliersi un dente che ballava già mesi. Il ...

Calendario Serie A 2018/2019 : diretta streaming - tv e orari prossimo turno : Calendario Serie A 2018/2019: diretta streaming, tv e orari prossimo turno La 32esima giornata di Serie A 2018/2019 avrà inizio Sabato 13 Aprile e si concluderà con il posticipo di Lunedì 15 Aprile. Di seguito le partite e gli orari di questo turno di campionato. Calendario Serie A, 32a giornata: gli anticipi del Sabato Si parte con Spal-Juventus, che si giocherà alle ore 15:00. Partita fondamentale per la squadra di Allegri, perché ...

Stadi - le presenze dal 2003 al 2018 : in Serie A calo dell’1% : Spettatori Serie A 2003 2018 – Come sono cambiati i dati sulle presenze negli Stadi in Europa negli ultimi 15 anni? Il CIES Football Observatory ha risposto a questa domanda prendendo in esame i dati relativi al riempimento degli impianti per 51 campionati nazionali di 42 Paesi diversi. Per 26 di questi (quelli principali) i […] L'articolo Stadi, le presenze dal 2003 al 2018: in Serie A calo dell’1% è stato realizzato da Calcio e ...

Calendario Serie A 2018 2019 : date - partite e turni infrasettimanali in Pdf : Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni infrasettimanali in Pdf Serie A 2018 19: il Calendario e le partite in pdf La Serie A 2018-2019 è già in corso, le 20 squadre italiane si stanno affrontando per portare a casa la vittoria. Il Calendario Serie A vede una pausa tra la terza e la quarta giornata e diversi turni infrasettimanali. Il sorteggio del Calendario, che comprende 38 partite per ogni squadra, non è stato clemente con ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sampdoria-Roma 0-1. Decide il gol di De Rossi nella ripresa : Nell’anticipo serale della 31ma giornata della Serie A di Calcio la Roma espugna il campo della Sampdoria per 0-1 grazie ad una rete nella ripresa di Daniele De Rossi, rapace in area di rigore sugli sviluppi di un’azione d’angolo. Con questo successo i gialloRossi riprendono la marcia verso il quarto posto portandosi ad un solo punto dal Milan. Nel primo tempo meglio la Samp: occasioni per Quagliarella al 5′ (tiro alto) e ...

Consigli Fantacalcio 31^ giornata Serie A 2018/2019 : Brividi a San Siro : I nostri Consigli per la 31^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.L’armata orobica può riuscire nell’impresa (che sarebbe doppiamente eroica vista la squalifica di Zapata) ma che partita sarà? Proprio l’assenza del colombiano imporrà a Gasperini soluzioni tattiche alternative. Difficilmente sarà una partita da over, Icardi o meno l’Inter non può puntare semplicemente a fare ...

