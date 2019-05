Secondo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente il glifosato non è cancerogeno

wired

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il Roundup è il nome dell’erbicida a base diprodotto dalla Monsanto (foto: Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images) La United States Environmental Protection Agency (Epa) ha stabilito che il, la sostanza chimica utilizzata come erbicida e finita sotto accusa per i possibili effetti sulla salute dell’uomo, non èLa rassicurazione è arrivata a due anni di distanza da un report dell’Epa che già nel 2017 aveva escluso l’insorgenza di tumori a causa dell’utilizzo del prodotto. “L’Epa continua a sostenere che non ci siano rischi per la salute pubblica quando ilè usato in accordo con le indicazioni presenti sull’etichetta, e che non è”, si legge in una nota diffusa dall’ente federale.Come riporta la Cnn, la notizia è stata accolta come una manna dal cielo dalla Bayern, il colosso chimico e ...

