«Se cammino | vivo» | la lotta di Andrea contro il cancro

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) «Sono arrivato fino all’oceano a piedi e ho uninoperabile. L’ho gridato davanti all’Atlantico e l’oceano mi ha risposto: “Sei un pazzo, ma non ti fermare”». Andre Spinelli, 46 anni, e un passato da fotogiornalista, nasce a Catania ma vive a Pordenone. Sei anni fa, quella maledetta diagnosi che nessuno vorrebbe mai ascoltare: un adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato e non operabile. C’è poco da fare, gli dicono i medici, l’aspettativa di vita nel migliore dei casi è 5 anni. «Mi sono sentito come ai comandi di un aereo in fase di stallo. Come non si può fare più niente? Io voglio vivere e anche tanto, ho pensato, e ho reagito non lasciandomi cadere nella disperazione», racconta nel suo libro.Sono passati sei anni da allora eè ancora qui, perché ha trovato un modo, il suo modo, per provare a tenere a bada quella brutta bestia: ha deciso di ...

nd_824 : RT @Paolo885: @Vivo_e_vegeto - Paolo885 : @Vivo_e_vegeto - Marco_chp1 : RT @TweetNewsIta: Andrea Spinelli racconta la sua storia dicendo che per la scienza sarebbe già dovuto morire da un anno: 'Se cammino, vivo… -