Scuola | abolite le sospensioni e le note sul diario alle elementari 

Scuola - ABOLITE NOTE SUL REGISTRO/ Via libera alla Camera per l'educazione civica : SCUOLA, addio NOTE sul REGISTRO: il Regio decreto del 1928 è stato in parte abolito, ma si è scatenata la polemica non tutti erano infatti d'accordo.

Scuola - abolite note disciplinari e sospensioni per i bambini delle elementari : I bambini delle scuole elementari non potranno più essere puniti con sanzioni disciplinari come note, sospensioni o espulsioni. La novità arriva da un emendamento contenuto nella proposta di legge che reintroduce l'educazione civica nelle scuole, che abroga due articoli del regio decreto 1927 del 1928 in vigore fino ad oggi.Continua a leggere

