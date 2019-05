Salvini | Lancio di sassi a Modena prima del comizio

Modena - Salvini atteso per un comizio : parte un lancio di sassi - la polizia carica : Matteo Salvini è atteso per un comizio elettorale e a Modena partono le prime contestazioni. Da un gruppo di un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all’ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata. Ragazzi gridano “lasciateci passare”, “liberiamoci dal razzismo“. Si tratta di una ...

Migranti : Salvini - impugneremo sentenza di Bologna su richiedenti asilo. Lancio di sassi a Modena prima del comizio : Tensione in Emilia Romagna dove sono previsti una serie di comizi del leader della Lega Matteo Salvini. Prime contestazioni a Modena in attesa dell'arrivo di Salvini . Da un gruppo di un centinaio di ...

Lancio di pietre per arrivo di Salvini a Modena - un fermato : Modena, 3 mag., askanews, - Al grido di "liberiamoci da razzismo" e da Matteo Salvini sono iniziate le contestazioni di un centinaio di giovani a Modena. All'ingresso del parco Novi Sad, dove era in ...

Rifiuti - Raggi sotto accusa dall'ex Ad : «Pressioni per cambiare il bilancio». Salvini : «Inadeguata - si dimetta» : «Ho la città fuori controllo, i romani si affacciano e vedono la merda, se aumento la Tari mettono a ferro e fuoco la città, altro che gilet gialli». Con queste parole...

Roma - ex ad Ama : Raggi mi ordinò di modificare il bilancio. Salvini : inadeguata a fare il sindaco : «Devi modificare il bilancio come chiede il socio. Tu lo devi cambiare comunque, anche se ti dicono che la Luna è piatta». Lo afferma la sindaca Virginia Raggi nella registrazione di un colloquio avuto il 30 ottobre scorso con l’ex presidente e ad dell’Ama Lorenzo Bagnacani. «Non c'è stata nessuna pressione ma la semplice applicazione delle norme, il bilancio proposto da Bagnacani violava le norme e avrebbe garantito premi ...

Flat Tax - Meloni : “Lancio sfida a Salvini - la faccia subito. Per ora l’unica cosa piatta che vedo è la crescita economica” : “Proponiamo da tempo un tetto alle tasse in Costituzione, cioè un limite oltre il quale lo stato non possa mettere le mani sui soldi dei cittadini – così Giorgia Meloni sulla Flat tax – Non siamo mai stati ascoltati, anche sulla Flat tax, ma io lancio una sfida a Matteo Salvini e al Governo: la Flat tax va fatta, subito, senza scaglioni, per tutti e ora. Per ora l’unica cosa piatta fatta da questo Governo è la crescita ...

Champions - disordini e lancio di fumogeni ad Amsterdam. Salvini : “Fermati 120 tifosi bianconeri” : Momenti di tensione sono stati vissuti fuori dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam prima della sfida di Champions tra Ajax e Juventus. La polizia olandese è intervenuta con gli idranti e ha effettuato cariche (anche a cavallo) per frenare le intemperanze degli ultrà di casa, assiepati fuori dalla loro curva e decisi a sfondare il cordone di sicure...

Flat tax - Salvini : 'È in contratto governo - deve essere inserita nel Def'. La linea di Tria : a settembre in Legge di Bilancio : Il ministro della Economia Tria sarebbe intenzionato a presentare un 0,2% di crescita del Pil nel Def, pronto a essere portato alle Camere a metà aprile. Una stima che inizialmente pareva non fosse ...

Flat tax - Salvini : “È in contratto governo - deve essere inserita nel Def”. La linea di Tria : a settembre in Legge di Bilancio : Basta polemica con Di Maio, che porta consenso solo al M5s. E affondo sui temi economici, con messaggi ad alleati di governo e ministro del Tesoro. Saranno i sondaggi che danno la Lega non più in crescita, sarà l’avvicinarsi delle europee di maggio, fatto sta che Matteo Salvini ha cambiato registro, o almeno ha provato a farlo. Strategia da campagna elettorale? Di certo, ospite all’inaugurazione del Vinitaly di Verona, il vicepremier ...

Tria frena su flat tax e gela Salvini : “Ipotesi di riforma si fanno con legge di bilancio” : L'allargamento della flat tax, al momento introdotta per con una tassazione al 15% solo per le partite iva entro i 65mila euro, si discuterà solo nella prossima manovra. Lo ha spiegato Tria al question time di ieri: "Al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale circa l'impatto di una possibile estensione della flat tax".Continua a leggere

Salvini e Di Maio - è gelo : sfida per intestarsi il rilancio : ... messo a punto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dovrebbe ammortizzare il contenuto del documento di economia e finanza, Def, previsto per i primi di aprile. Le misure, che Tria ha ...

Matteo Salvini - il rilancio sulla flat tax per le famiglie. Il piano e i numeri : chi ci guadagna e quanto : La Lega lancia con forza il tema della flat tax familiare e all' improvviso spuntano dossier sull' inapplicabilità della misura. Ieri mattina, a Melfi - in provincia di Potenza - il ministro dell' Interno Matteo Salvini ha dichiarato l' intenzione di far entrare entro la fine dell' anno la tassa pia