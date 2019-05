Salvini contro la sentenza di Bologna sui richiedenti asilo «Vergognosa | si candidino

Matteo Salvini contestato a Modena - sassi contro le forze dell’ordine : Forti tensioni per l'arrivo di Matteo Salvini a Modena. Alcuni attivisti del centro sociale Guernica hanno lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. In corso anche manifestazioni degli anarchici e della Cgil in protesta contro il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Richiedenti asilo - scontro Salvini-Merola : ANSA, - BOLOGNA, 3 MAG - Botta e risposta tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che parla di "sentenza vergognosa" e il sindaco di Bologna, Virginio Merola, sulla decisione presa dal Tribunale ...

Modena - proteste contro Salvini. Scontri : 15.05 Contestazioni a Modena, dove sono state organizzate tre manifestazioni contro l'arrivo in città di Matteo Salvini per un comizio elettorale. Un gruppo di manifestanti del presidio del centro sociale Spazio Guernica all'ingresso del parco Novi Sad ha iniziato a lanciare sassi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. I manifestanti gridano:"Lasciateci passare", "liberiamoci dal razzismo". Una persona è stata fermata.

Richiedenti asilo - scontro Salvini-Merola : Al vicepremier, in Emilia-Romagna per una serie di comizi, che definisce la pronuncia "vergognosa" e scandisce che "se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli ...

Migranti - Salvini al Papa : “Basta parlare di porti aperti - integrazione con numeri controllati” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare della questione Migranti durante un comizio elettorale a Fidenza: "L'integrazione è possibile solo se i numeri sono sotto controllo, e questo lo dico anche al santo padre che parla sempre dei Migranti e dei porti aperti, se ne arrivano duecentomila all’anno con i barconi è il caos".Continua a leggere

Richiedenti asilo - Salvini contro i giudici : "Sentenza vergognosa. Faremo ricorso" : "Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente Faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i Sindaci a rispettare, ...

Migranti - giudici accolgono ricorso contro decreto Salvini : sì alla residenza ai richiedenti asilo : La sezione civile del Tribunale di Bologna ha imposto all'ufficio anagrafe comunale di iscrivere nelle proprie liste di residenza due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘.Continua a leggere

Rivolta di comunità e operatori contro la legge Salvini sulla droga : Se tutti sembrano consapevoli che il disagio dilaga tra gli adolescenti, la politica si divide immediatamente dopo. Dice Walter Verini, deputato Pd che si occupa di giustizia: 'Questo manifesto ...

Salvini e di Maio - scontro a distanza su voto europeo e alleanze : ... dovrebbe arrivare a una settantina di seggi, rischia di non trovare sponde e di finire 'in una terra di nessuno' in termini di politica europea. Vediamo perché. Ppe-Pse e Alde - Secondo i più ...