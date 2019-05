Salute | Iss | lavaggio mani prima arma contro le infezioni

Elettra Lamborghini : 'Valori del sangue sballatissimi'. Preoccupazione per la Salute dell'ereditiera : Elettra Lamborghini , la giudice rivelazione di questa edizione di The Voice , parla, attraverso le sue Instagram stories dei problemi di salute che sta avendo. "Ho fatto le analisi del sangue , ...

Elettra Lamborghini : "Valori del sangue sballatissimi". Preoccupazione per la Salute dell'ereditiera : Elettra Lamborghini, la giudice rivelazione di questa edizione di The Voice, parla, attraverso le sue Instagram stories dei problemi di salute che sta avendo. “Ho fatto le analisi del sangue, sentivo che c’era qualcosa che non andava“ ha esordito la cantante “Spesso finisco in ospedale per fare liqu

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla Salute : “Un’apocalisse a fuoco lento” : Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute sono “un’apocalisse a fuoco lento: è qualcosa di cui non ci accorgiamo perché cresce lentamente. E’ come se fossimo delle rane che vengono messe a bollire, e poi alla fine si accorgono dell’impatto sulla salute quando è troppo tardi“: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente della Federazione Mondiale delle Società di Sanità Pubblica, e direttore del ...

Salute - tumori neuroendocrini : AIFA autorizza l’immissione in commercio del Lutathera : Una buona notizia per molti pazienti affetti da tumori neuroendocrini (NET): l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nei giorni scorsi ha approvato il lutezio (177Lu) oxodotreotide (Lutathera®). Il farmaco, che già aveva ottenuto l’approvazione da parte della Commissione Europea, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici (GEP-NET) ben differenziati, progressivi, non asportabili o ...

Bari - Tutelare l'ambiente per la Salute. 23mila le morti attribuibili ogni anno a emissioni da carbone in Europa : "Promuovere un'economia capace di conciliare la produzione di ricchezza con la sostenibilità vuol dire anche Tutelare efficacemente la salute dei cittadini europei. Noi medici sosterremo la sfida che ...

Cartoni per la pizza? Scoperta-choc : cosa contengono due su tre - gravissimo rischio per la Salute : Quanti direbbero addio alla pizza a domicilio per la tossicità dei Cartoni nei quali viene consegnata? Se non nessuno, in pochissimi. Vi offriamo comunque approfondimenti a riguardo, della serie "ve l' avevamo detto": gli imballaggi per pizza sarebbero contaminati da Bisfenolo A, un composto chimico

Voi medici missionari della Salute : Il Bambino Gesù è nato da un'idea alta di carità a cui si è mantenuto fedele in 150 anni e, ora come allora, la forma più alta di carità è la scienza, la competenza dell'assistenza, la ricerca senza ...

L'equipe del Bambin Gesù. Voi medici missionari della Salute : La 'politica' dell'ospedale del Papa è infatti sempre stata indirizzata dagli obiettivi apostolici del Pontefice di turno. ' Le missioni sono iniziate con Giovanni Paolo II. Ricordo che il cardinale ...

Catania - “militare prese l’epatite dopo le vaccinazioni per missione all’estero” : il ministero della Salute dovrà risarcirlo : Un militare che aveva contratto l’epatite cronica dopo essersi vaccinato alla vigilia di una missione all’estero riceverà un risarcimento di circa 3 milioni di euro dal ministero della Salute. Lo ha stabilito il tribunale di Catania che ha dato ragione al soldato basandosi sulla relazione di un consulente che non mette in dubbio la sicurezza del vaccino, ma la tecnica di somministrazione plurima in poco tempo e senza prima adeguati ...

Anziani - ISS : “Depresso 1 over 65 su 10 ma 87% si sente in buona Salute” : In Italia un anziano su 10 soffre di sintomi depressivi, un terzo assume almeno 4 farmaci, ma l’87% giudica tutto sommato positivo il proprio stato di salute. Sono i dati più significativi del sistema di sorveglianza ‘Passi d’Argento‘ sulla popolazione con più di 64 anni del nostro Paese. Il sistema, condotto da Asl e Regioni e coordinato dall’Istituto superiore di sanità, raccoglie in continuo informazioni su ...