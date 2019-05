Salute | caso di tubercolosi alla Residenza Fersina di Trento

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) E’ stato segnalato undipolmonare ain un ospite della. Lo comunica una nota dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La persona è attualmente ricoverata in ospedale e le sue condizioni non sono gravi.Il Servizio di igiene pubblica in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Apss ha tempestivamente attivato le procedure di controllo per questa malattia coinvolgendo, come da protocolli ministeriali, i contatti stretti del paziente. L’Apss ha già avviato le misure preventive e, in particolare, e’ stata attivata l’indagine epidemiologica per identificare i contatti stretti della persona all’interno dellaA questi ospiti è stato effettuato il test Mantoux che consiste in una piccola iniezione superficiale nell’avambraccio che ha lo scopo di identificare ...

SalomoniValerio : RT @sono_farmaci: Radio #Tubercolosi Libera 'Caso di tubercolosi alla Residenza Fersina (accoglienza migranti) di Trento' Per il @Ministe… - BorderKeroro : RT @sono_farmaci: Radio #Tubercolosi Libera 'Caso di tubercolosi alla Residenza Fersina (accoglienza migranti) di Trento' Per il @Ministe… - atimo13 : RT @sono_farmaci: Radio #Tubercolosi Libera 'Caso di tubercolosi alla Residenza Fersina (accoglienza migranti) di Trento' Per il @Ministe… -