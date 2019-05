Ryder Cup 2020 | Harrington nel Wisconsin

Progetto Ryder Cup 2022 : convegno 'Turismo e golf' al Gc Cavaglià : Roma, 28 mar., askanews, - Turismo e golf, un legame sempre più forte con grandi prospettive di crescita per l'Italia in avvicinamento alla Ryder Cup 2022 . È stato questo il filo conduttore del ...

Progetto Ryder Cup 2022 - l’Italia lavora per diventare connubio tra turismo e golf : Progetto Ryder Cup 2022: convegno ”turismo e golf” al golf Club Cavaglià turismo e golf, un legame sempre più forte con grandi prospettive di crescita per l’Italia in avvicinamento alla Ryder Cup 2022. È stato questo il filo conduttore del convegno “turismo e golf” al golf Club Cavaglià (BI) con il coordinamento del Comitato Regionale FIG Piemonte, insieme alle Delegazioni Regionali FIG della Liguria e della Valle d’Aosta. ...