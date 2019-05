Rugby | è il tempo del ' Pino Valle' | domenica prossima va in scena la settima edizione ad

Rugby - operato Leonardo Ghiraldini : corsa contro il tempo per essere pronto per la Coppa del Mondo : Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, è stato operato ieri a Roma, a Villa Stuart, Leonardo Ghiraldini, tallonatore della Nazionale italiana di Rugby, che si era infortunato nell’ultima gara del Sei Nazioni, persa dall’Italia contro la Francia. L’operazione per la rottura del crociato del ginocchio destro, che lo aveva costretto ad uscire dal campo con le stampelle, è perfettamente riuscita. Ora sarà corsa contro ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : secondo tempo da dimenticare - Munster-Zebre 31-12 : Decima sconfitta consecutiva in partite ufficiali per le Zebre. Davvero una disdetta per la franchigia italiana che non aveva iniziato male la stagione. Sempre più ultima nel proprio raggruppamento di Guinness Pro 14, la squadra emiliana si è arresa oggi in trasferta, nella diciottesima giornata, in casa del Munster per 31-12. Da segnalare che era stato promettente il primo tempo, con le Zebre avanti per 12-5 con le mete di Elliott e Tenga. Poi ...

Rugby - rottura del crociato per Leonardo Ghiraldini : sarà lotta contro il tempo per tornare in Coppa del Mondo : Brutte notizie per Leonardo Ghiraldini, tallonatore della Nazionale di Rugby uscito con le stampelle dopo l’infortunio patito sabato contro la Francia nell’ultima giornata del Sei Nazioni: la diagnosi è quella temuta, ovvero la rottura del crociato. Ora sarà corsa contro il tempo per averlo a disposizione per la Coppa del Mondo in Giappone, che inizierà nella seconda metà di settembre. Di seguito il testo integrale il comunicato ...

Rugby - Italia-Francia : i Boomdabash al Terzo Tempo Village : I Boomdabash protagonisti del Terzo Tempo Peroni Village dopo la sfida del Guinness Sei Nazioni tra Italia e Francia Appuntamento conclusivo per il Terzo Tempo Peroni Village 2019. Sabato 16 marzo, al termine della terza partita casalinga della Nazionale Italiana di Rugby contro la Francia in programma alle ore 13:30, i tifosi potranno assistere alla performance musicale dei Boomdabash al Parco del Foro Italico di Roma. Attivi nel panorama ...

LIVE Irlanda-Francia 19-0 - Sei Nazioni Rugby 2019 in DIRETTA : si chiude il primo tempo - transalpini in grande difficoltà : Dopo le emozioni di ieri e il tonfo dell’Italia a Twickenham, si chiude quest’oggi la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby 2019, con il confronto tra Irlanda e Francia, in programma all’Aviva Stadium di Dublino, per un confronto che ha il sapore di dentro o fuori per i verdi campioni in carica, che dovranno necessariamente vincere, segnando il più possibile. I ragazzi allenati da Joe Schmidt sono infatti terzi nella ...

