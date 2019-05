Ronaldo rovina la festa del Toro | Juve in salvo

La Juventus ‘macchia’ Cristiano Ronaldo - la clamorosa statistica che rovina i record di CR7 : Per la prima volta nella sua carriera Cristiano Ronaldo viene eliminato nei quarti di finale di Champions, una macchia arrivata proprio al primo anno di Juventus La sconfitta di questa sera resterà una macchia indelebile nella carriera di Cristiano Ronaldo che, per la prima volta in dodici anni, viene eliminato nei quarti di finale di Champions League. Undici qualificazioni consecutive per il portoghese dal 2006/2007 fino alla scorsa ...