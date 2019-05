Ronaldo Juventus | futuro già scritto | “Andrà in America”

Juventus - senti Cristiano Ronaldo : “conoscono la mia etica del lavoro - non sento la pressione. Futuro da allenatore? Dico…” : Abituato ad una carriera da vivere ‘sotto pressione’, ma sempre con la stessa etica del lavoro: Cristiano Ronaldo si confessa e apre alla possibile carriera da allenatore “Fare l’allenatore in Futuro? Perchè no?“, Cristiano Ronaldo ha tutta l’intenzione di vincere anche come coach. Da giocatore del resto, ha fatto incetta di trofei, dopo una carriera passata a convivere con la pressione di dover dare ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus mi sono ambientato alla perfezione' : Questa estate la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo, aggiudicandosi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. CR7 si è integrato benissimo nel mondo bianconero ed è riuscito a vincere due trofei: lo scudetto e la Supercoppa italiana. Adesso che mancano alcune giornate alla fine della Serie A, il portoghese ha ancora un obiettivo, ovvero diventare il capocannoniere del campionato italiano. Poi al termine della stagione Cristiano Ronaldo ...

Juventus-Torino - probabile formazione : Cristiano Ronaldo guiderà i bianconeri nel derby : La Juventus, questa mattina, ha lavorato per preparare la gara contro il Torino. I Campioni d'Italia, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si sono allenati davvero bene in vista del derby. Per la sfida di domani, il tecnico livornese ritroverà Martin Caceres, ma ha perso Daniele Rugani che ha accusato dei fastidi fisici. Non è nell'elenco dei convocati nemmeno Paulo Dybala: in settimana si era parlato di un possibile ...

Juventus - Ronaldo ci va giù pesante : “Hanno capito qui che non sono un venditore di fumo” : Juventus, Ronaldo ci va giù pesante: “Hanno capito qui che non sono un venditore di fumo” Juventus Ronaldo| Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ICON. Queste le sue dichiarazioni. Le parole di Cristiano Ronaldo “Da quando sono arrivato alla Juventus sono sempre stato me stesso. Mi sono sempre comportato con umiltà, cosciente che nessuno sa tutto e si può sempre ...

Juventus - Balotelli attacca Ronaldo : che stoccata su Instagram -FOTO- : Mario Balotelli “la tocca piano” e sul proprio account Instagram ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di ieri sera tra Barcellona e Liverpool, facendo chiaro riferimento alla stupenda prestazione di Messi. L’ex attaccante di Milan e Inter, però, ha voluto rimarcare l’eterno paragone tra il numero 10 argentino e […] More

Juventus - Bernardeschi si racconta : “Da Ronaldo sto imparando tanto - Allegri mi bacchetta sempre” : Crescita esponenziale, molto rapida. Federico Bernardeschi è ormai diventato un punto fermo della Juve: la sua crescita fisica, tecnica e tattica da quando è arrivato a Torino è evidente. E il talento italiano si racconta alla Gazzetta dello Sport, parlando di tanti argomenti. JUVE-AJAX – “Ogni squadra che arriva tra le prime 8 ha il potenziale per vincere. All’Ajax sono abituati a giocare insieme fin dalle giovanili, qualcosa ...

Cristiano Ronaldo spera in Guardiola alla Juventus (RUMORS) : Dopo la conferma di Agnelli della permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus (nel post partita fra i bianconeri e l'Ajax), anche il tecnico toscano ha avuto modo di ribadire la volontà di restare a Torino la prossima stagione nella trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa'. Sembra quindi una formalità l'incontro fra le parti che dovrebbe essere previsto dopo il primo maggio, e quindi non dovrebbero esserci clamorose novità riguardanti ...

La provocazione di Le 10 Sport : 'Messi alla Juventus con Ronaldo' : Clima non proprio disteso in casa Juventus dopo l'1-1 in campionato ottenuto contro l'Inter a Milano. A fare notizia è stata infatti la lite in diretta televisiva tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri. Il commentatore tecnico di Sky ha criticato l'allenatore bianconero, accusandolo del fatto che la Juventus non avrebbe un gioco al livello dei top club europei. Intanto il quotidiano francese Le 10 Sport lancia una provocazione da vero ...

Mercato Juventus - Ronaldo resta : intrigo Manolas - arriva la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter, la Juventus si prepara al finale di stagione. Allegri proverà nuove soluzioni tattiche in vista della prossima annata. Occhio soprattutto alle posizioni di Emre Can, Cancelo, Cuadrado e Bernardeschi. Nuove soluzioni tattiche che potrebbero influenzare il prossimo Mercato estivo. Cristiano Ronaldo resta al 100%. Lo stesso […] More